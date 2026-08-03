Se ne sono andati: Filippo Adamo (55), Giuseppa Castelli (85)
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Filippo Adamo, di 55 anni.
Nato a Mazara del Vallo il 22 settembre 1970, risiedeva nella sua città, dove è deceduto il 1° agosto 2026.
La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone.
I funerali saranno celebrati lunedì 3 agosto 2026 alle ore 10:00 presso la Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo.
La salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppa Castelli, di 85 anni.
Nata a Mazara del Vallo il 3 settembre 1940, risiedeva nella sua città, dove è deceduta il 1° agosto 2026.
La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone.
I funerali saranno celebrati lunedì 3 agosto 2026 alle ore 15:00.
La salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.
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