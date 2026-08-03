Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
03/08/2026 07:06:00

Se ne sono andati: Filippo Adamo (55), Giuseppa Castelli (85)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/se-ne-sono-andati-filippo-adamo-55-giuseppa-castelli-85-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Filippo Adamo, di 55 anni.

Nato a Mazara del Vallo il 22 settembre 1970, risiedeva nella sua città, dove è deceduto il 1° agosto 2026.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone.

I funerali saranno celebrati lunedì 3 agosto 2026 alle ore 10:00 presso la Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.

 

 

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppa Castelli, di 85 anni.

Nata a Mazara del Vallo il 3 settembre 1940, risiedeva nella sua città, dove è deceduta il 1° agosto 2026.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone.

I funerali saranno celebrati lunedì 3 agosto 2026 alle ore 15:00.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.

 


Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...

Santa Ninfa si prepara ad accogliere la 29ª edizione della Sagra della Salsiccia, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate belicina. L'8 e il 9 agosto le vie Pio La Torre e Piersanti Mattarella si...