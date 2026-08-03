Se ne sono andati: Filippo Adamo (55), Giuseppa Castelli (85)

Marsala, morto improvvisamente il maresciallo Ciccio Marino. Aveva 52 anni

Un malore improvviso, nella notte, non gli ha lasciato scampo. È morto a Marsala Francesco Antonino Marino, conosciuto da tutti come Ciccio, maresciallo dell’Esercito e padre di due figli. Marino aveva 52 anni. Era nato a...