Pantelleria, intervento salvavita su una donna di 38 anni
Una giovane donna di 38 anni, una gravissima emergenza emorragica e una corsa contro il tempo. È accaduto il 28 luglio al presidio sanitario di Pantelleria, dove medici, infermieri, ostetriche, tecnici e operatori sono riusciti a gestire un quadro clinico estremamente complesso.
A raccontare quanto accaduto è la famiglia della paziente, che ha affidato a Tp24 una lettera aperta di ringraziamento. Una testimonianza che mette in evidenza la competenza e l’umanità del personale sanitario dell’isola, spesso costretto a lavorare in condizioni difficili e con risorse limitate.
Una corsa contro il tempo
Secondo quanto riferisce la famiglia, la donna si è presentata al presidio in condizioni drammatiche a causa di una grave emorragia. In una situazione nella quale ogni minuto poteva fare la differenza, l’équipe sanitaria è intervenuta con rapidità.
Il personale arrivava, peraltro, da un fine settimana particolarmente impegnativo, segnato da numerose emergenze chirurgiche. Nonostante la stanchezza accumulata, tutti gli operatori hanno risposto con grande prontezza e coordinazione.
«Hanno lottato senza sosta per strappare questa giovane donna a una sorte che sembrava già segnata», scrivono i familiari.
Il ringraziamento all’équipe
Un ringraziamento particolare viene rivolto al dottor Massimo Chiarot, del quale la famiglia sottolinea «l’eccezionale perizia, la freddezza e la maestria chirurgica dimostrate in una situazione addominale difficilissima».
La lettera cita anche il dottor Giuseppe “Pippo” Turco, il dottor Mimmo Vitale e gli anestesisti Onofrio Giglio e Maura, definiti «straordinari nella gestione di un quadro così critico».
La gratitudine si estende all’intera Ginecologia e alle ostetriche, al personale del Pronto soccorso, ai ferristi e a tutti gli operatori della sala operatoria.
Un riconoscimento viene rivolto anche al reparto di Medicina, che ha fornito un supporto fondamentale attraverso le stanze d’appoggio, e ai professionisti del Laboratorio analisi e della Radiologia, il cui lavoro ha consentito di affrontare l’emergenza con precisione e tempestività.
«A Pantelleria esistono professionalità capaci di salvare vite»
La lettera richiama anche il più ampio problema della sanità nelle isole minori. A Pantelleria distanze, collegamenti e carenze strutturali rendono ogni emergenza più complicata. Proprio per questo, secondo la famiglia, quanto accaduto assume un valore ancora maggiore.
«Spesso si parla delle difficoltà e dei limiti della sanità insulare e periferica – si legge – ma quanto accaduto dimostra che anche nelle realtà più trascurate della nostra provincia esistono eccellenze umane e professionali capaci di fare la differenza e salvare vite in contesti di altissima complessità».
La lettera si conclude con il ringraziamento dell’intera famiglia: «Grazie non soltanto per la straordinaria competenza medica, ma per il cuore con cui vi spendete ogni giorno per la nostra comunità».
Mazara, apre Anestesia e Rianimazione all’ospedale “Abele Ajello”. Il plauso del NurSind
Un reparto atteso da anni e considerato indispensabile per garantire maggiore sicurezza all’ospedale di Mazara del Vallo. Al presidio “Abele Ajello” apre l’unità di Anestesia e Rianimazione, un passaggio importante per...
Marsala, al porto apre il Welcome Terminal: sala d'attesa e servizi...
A poco più di due settimane dall'incontro tra Liberty Lines, la Sindaca di Marsala Andreana Patti e l’armatore di Egadi Charter Davide Parrinello, arriva un primo risultato concreto della collaborazione avviata...
Ospedale di Mazara, più posti in terapia intensiva. Al via le case della comunità
Nuovi posti di Terapia Intensiva all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo. Sono sei in totale e si aggiungono ai precedenti, con un potenziamento della pianta organica: 15 medici, compreso il primario, 12 infermieri particolarmente...
Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...
Santa Ninfa si prepara ad accogliere la 29ª edizione della Sagra della Salsiccia, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate belicina. L'8 e il 9 agosto le vie Pio La Torre e Piersanti Mattarella si...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste