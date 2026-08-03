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Cronaca

» Sanità
03/08/2026 17:08:00

Lutto nella sanità trapanese, è morto il dottore Ignazio Scalisi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/lutto-nella-sanita-trapanese-e-morto-il-dottore-ignazio-scalisi-450.jpg

La sanità trapanese piange la scomparsa del dottore Ignazio Scalisi, direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina generale con Lungodegenza dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

A esprimere il cordoglio dell’intera Azienda sanitaria provinciale è il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, che a nome personale e di tutta l’azienda si è stretta attorno alla famiglia del medico per la grave perdita.

 

Una lunga carriera negli ospedali della provincia

 

Nato a Salemi nel 1958, specialista in Medicina interna, Scalisi era in servizio all’Asp di Trapani dal 1989.

Nel corso della sua lunga carriera aveva lavorato negli ospedali di Castelvetrano, Salemi e infine al Sant’Antonio Abate di Trapani.

Dal 2021 dirigeva il reparto di Medicina generale con Lungodegenza dell’ospedale trapanese.

 

La competenza in Epatologia e Gastroenterologia

 

Il dottore Scalisi era considerato un professionista di grande esperienza, con una profonda e consolidata competenza clinica soprattutto nei settori dell’Epatologia e della Gastroenterologia.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto tra i colleghi, il personale sanitario e i tanti pazienti che nel corso degli anni avevano avuto modo di conoscerne la competenza e la professionalità.



Sanità | 2026-08-03 11:46:00
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