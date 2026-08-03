Lutto nella sanità trapanese, è morto il dottore Ignazio Scalisi
La sanità trapanese piange la scomparsa del dottore Ignazio Scalisi, direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina generale con Lungodegenza dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.
A esprimere il cordoglio dell’intera Azienda sanitaria provinciale è il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, che a nome personale e di tutta l’azienda si è stretta attorno alla famiglia del medico per la grave perdita.
Una lunga carriera negli ospedali della provincia
Nato a Salemi nel 1958, specialista in Medicina interna, Scalisi era in servizio all’Asp di Trapani dal 1989.
Nel corso della sua lunga carriera aveva lavorato negli ospedali di Castelvetrano, Salemi e infine al Sant’Antonio Abate di Trapani.
Dal 2021 dirigeva il reparto di Medicina generale con Lungodegenza dell’ospedale trapanese.
La competenza in Epatologia e Gastroenterologia
Il dottore Scalisi era considerato un professionista di grande esperienza, con una profonda e consolidata competenza clinica soprattutto nei settori dell’Epatologia e della Gastroenterologia.
La sua scomparsa lascia un grande vuoto tra i colleghi, il personale sanitario e i tanti pazienti che nel corso degli anni avevano avuto modo di conoscerne la competenza e la professionalità.
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