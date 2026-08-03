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Cronaca

» Sanità
03/08/2026 20:22:00

"La Rianimazione all'ospedale di Mazara è una conquista storica"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/la-rianimazione-all-ospedale-di-mazara-e-una-conquista-storica-450.jpg

L'inaugurazione del nuovo reparto di Terapia Intensiva e Rianimazione dell'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo rappresenta "una conquista storica", ma anche il punto di arrivo di una lunga battaglia per la difesa del presidio sanitario. Lo sostengono Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato e il Comitato Pro Abele Ajello, che in una nota ripercorrono le tappe che hanno portato all'apertura del reparto.

 

Secondo i due comitati, il rischio era quello di un progressivo ridimensionamento dell'ospedale, iniziato con il trasferimento dell'angiografo dal reparto di Cardiologia di Mazara a Castelvetrano.

«È stata una conquista storica, perché ha chiuso una parentesi che poteva essere tragica, iniziata con il "dirottamento" dell'angiografo da Cardiologia di Mazara a Castelvetrano. Questo periodo si poteva concludere con un ridimensionamento umiliante del nostro stesso ospedale», scrivono.

 

I comitati non risparmiano critiche ad alcuni esponenti politici presenti all'inaugurazione.

«Molti attori della politica locale si sono affrettati a "cumpariri". Alcuni di questi, non lo dimentichiamo, sono stati nel tempo e pervicacemente artefici del tentativo di depauperare l'Abele Ajello».

Nella nota viene invece riconosciuto il contributo di chi, secondo le associazioni, ha favorito il raggiungimento dell'obiettivo.

«Quando questo muro ha mostrato una crepa per l'azione vigorosa e professionale della commissaria Pulvirenti, competente e accorta nella gestione delle risorse umane dell'Asp, la costruttiva azione politica dell'onorevole Toni Scilla ha aperto una breccia consistente».

 

Un ringraziamento viene rivolto anche ai consiglieri comunali Randazzo e Reina, «per avere chiesto il contributo delle nostre competenze, per capire prima e intervenire poi ai giusti livelli decisionali».

Per i comitati, i primi risultati sono già visibili.

 

«I risultati si sono visti: l'apertura del reparto di Terapia Intensiva e Rianimazione e l'avvio dei lavori per l'installazione della Risonanza Magnetica, già acquistata da circa tre anni e lasciata in parcheggio».

Le associazioni ribadiscono infine la propria autonomia dalla politica.

«Noi siamo profondamente apartitici e lontani dalla piccola politica, anche se impegnati a sviluppare una nostra politica fatta di impegno civile e volontariato. Siamo pronti a collaborare con chi dimostra interesse per una sanità pubblica efficiente ed efficace», concludono Cittadinanzattiva – Tribunale dei Diritti del Malato e il Comitato Pro Abele Ajello.



Sanità | 2026-08-03 11:46:00
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