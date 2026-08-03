Il custode del tempo. Leonardo Agate, 104 anni tra memoria storica e rivoluzione digitale

03/08/2026 09:30:00

A Castelvetrano c’è un custode d’eccezione al trascorrere dei decenni: Leonardo Agate. Nato nel lontano 1922, ha recentemente raggiunto il ragguardevole traguardo dei 104 anni, un evento celebrato in un clima di profonda commozione insieme alla consorte novantaseienne e a tutta la sua discendenza.

All’incontro è stato presente anche il sindaco Giovanni Lentini, che ha omaggiato il festeggiato con un documento formale che eleva la sua esperienza a pilastro fondamentale per la memoria storica della comunità. Già quattro anni prima, la città si era stretta attorno a lui per il centenario, allora sotto l’amministrazione di Enzo Alfano.

La biografia di Agate è uno spaccato di resilienza. Durante la seconda guerra mondiale, operò presso lo scalo aeronautico militare locale con compiti di coordinamento e logistica. Di quegli anni cupi, segnati dalle incursioni aeree e dal costante pericolo, conserva il ricordo di eventi quasi inspiegabili che hanno cementato la sua spiritualità e il suo ottimismo. Una volta tornato alla pace, si è dedicato con abnegazione all'attività imprenditoriale di famiglia, restando in sella fino alla soglia dei settantasette anni, fedele alle tradizioni rurali e alla concretezza del lavoro manuale.

Ciò che colpisce maggiormente è la sua predisposizione verso il futuro. Curioso come, superati i novant’anni, di fronte alle difficoltà visive che gli impedivano di consultare la stampa cartacea, ha appreso con naturalezza l’uso dei dispositivi digitali. Attraverso un tablet, riesce ancora oggi a ingrandire i caratteri e a restare connesso con l’attualità.

L’esistenza di questo “nonno” della comunità si svolge ancora oggi tra le mura della dimora che lo vide nascere, un luogo che è mutato insieme a lui attraverso restauri e modifiche strutturali. A chi gli chiede la ricetta della sua longevità, Agate indica un sentiero fatto di temperanza, abitudini salutari e, soprattutto, la presenza costante dei propri cari, che agisce come un vero elisir contro la solitudine. Per lui, ogni nuovo giorno è un dono prezioso. Che accoglie con animo sereno.



