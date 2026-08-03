Sicilia, entra nel vivo la quarta ondata di caldo 

03/08/2026 08:15:00

La quarta ondata di caldo entra nel vivo e la Sicilia torna sotto la morsa dell’anticiclone africano. È una giornata da bollino rosso per Palermo e Catania, inserite tra le città italiane con il livello massimo di allerta per le ondate di calore.

Il rischio riguarda tutta la popolazione, non solo le fasce più fragili: le condizioni meteo sono infatti tali da poter avere effetti sulla salute anche per chi è in buona forma.

Temperature in aumento e afa pesante

Oggi, 3 agosto, il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta l’Isola, con cieli sereni o poco nuvolosi e venti deboli. Una combinazione che favorisce l’accumulo di calore e l’aumento dell’afa, soprattutto lungo le coste.

Le temperature tornano a salire:

massime diffuse oltre i 33-35 gradi

punte fino a 37 gradi nelle zone interne

percepiti fino a 38 gradi nelle grandi città

Lungo le coste il caldo sarà più umido e difficile da sopportare, con notti sempre più afose.

Temporali isolati sul centro-oriente

Nonostante il dominio dell’anticiclone, nel pomeriggio non si escludono brevi temporali nelle aree centro-orientali dell’Isola, tra Catanese, Siracusano, Ragusano ed entroterra.

La Protezione Civile ha infatti diramato allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico in cinque province: Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta.

Si tratterà comunque di fenomeni isolati e di breve durata, senza modificare il quadro generale dominato dal caldo.

Rischio incendi e settimana rovente

Resta alta anche l’attenzione sul fronte incendi: confermata la preallerta arancione su tutta la Sicilia.

La tendenza per i prossimi giorni è chiara:

caldo persistente

temperature sopra la media

poche precipitazioni

L’ondata africana accompagnerà l’Isola almeno fino a metà settimana, senza segnali di un vero cambio di scenario.



