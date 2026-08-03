Marsala, la sindaca "vieta" il concerto del cantante neomelodico Daniele De Martino

03/08/2026 19:51:00

L'amministrazione comunale di Marsala dice no al concerto del cantante neomelodico Daniele De Martino, previsto il prossimo 24 ottobre al Teatro Impero.

La sindaca Andreana Patti ha disposto l'avvio del procedimento amministrativo per la revoca della concessione d'uso del teatro comunale, motivando la decisione con la necessità di tutelare i principi di legalità e il valore simbolico degli spazi pubblici.

La direttiva firmata dalla prima cittadina prende atto delle vicende che negli ultimi anni hanno coinvolto l'artista e dei provvedimenti già adottati in altre città italiane, dove alcuni suoi concerti sono stati vietati dalle autorità di pubblica sicurezza.

Patti: "Gli spazi pubblici siano coerenti con i valori della legalità"

«Marsala è una città insignita della Medaglia d'Oro al Valore Civile e profondamente segnata dalla storia della lotta alla mafia. Chi amministra questa comunità ha il dovere di garantire che gli spazi pubblici comunali siano sempre coerenti con i valori della Costituzione, della legalità e del rispetto delle istituzioni», afferma la sindaca Andreana Patti.

Il Comune precisa che la decisione avvia il procedimento di competenza del dirigente e sarà adottata «nel pieno rispetto delle norme vigenti e delle garanzie previste dall'ordinamento».

L'amministrazione ribadisce inoltre «la ferma volontà di promuovere una cultura pubblica improntata alla legalità, alla memoria delle vittime di mafia e ai valori costituzionali».

Chi è Daniele De Martino

Daniele De Martino, all'anagrafe Agostino Galluzzo, è nato a Palermo nel 1995 ed è uno dei cantanti più noti della scena neomelodica del Sud Italia. Negli ultimi anni ha conquistato un vasto seguito sui social e nelle piazze con brani come Ti cerco e ti amo, Non raccontargli mai, Vattenne e Bella bionda.

La sua figura, però, è stata più volte al centro di polemiche. Alcuni suoi concerti sono stati vietati dalle autorità per motivi di ordine pubblico. In un caso, il provvedimento della Questura faceva riferimento a testi che, secondo le autorità, «veicolano messaggi espliciti contro i collaboratori di giustizia e sono espressione di solidarietà al sistema delle mafie».

Le polemiche e le inchieste

Negli anni De Martino è stato spesso accostato a vicende legate alla criminalità organizzata, pur senza condanne per fatti di mafia.Qualche anno fa uscirono alcune fotografie che ritraevano il cantante mentre salutava con un bacio sulla guancia il boss mafioso Francesco "Francolino" Spadaro durante il funerale del padre Tommaso "Masino" Spadaro, storico esponente di Cosa nostra.

Più recentemente, la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni nelle abitazioni riconducibili alla famiglia del cantante nell'ambito di un'indagine fiscale, sequestrando denaro contante, gioielli e orologi di lusso. Secondo gli investigatori, tra il 2016 e il 2022 avrebbe percepito circa 850 mila euro da concerti non dichiarati al fisco. L'inchiesta riguarda presunte violazioni tributarie e non è collegata a contestazioni di associazione mafiosa.

Anche l'associazione Libera è intervenuta in passato contro alcuni suoi spettacoli, invitando le istituzioni a vigilare su messaggi che, a suo giudizio, rischiano di «ribaltare i valori costituzionali di democrazia, legalità e giustizia».

Con il provvedimento annunciato dal Comune, anche Marsala si aggiunge all'elenco delle città che hanno deciso di impedire l'esibizione del cantante in strutture pubbliche, richiamando la necessità di coniugare l'offerta culturale con i valori della legalità e dell'impegno antimafia.



