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Cultura
03/08/2026 12:11:00

Torretta Granitola, parte il Summer Fest

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/1785751262-0-torretta-granitola-parte-il-summer-fest.jpg

Il Summer Fest 2026 prende il via lunedì 3 agosto a Torretta Granitola con il “Cabaret Siciliano” de I 4 Gusti, seguito nei prossimi giorni dal concerto de I Dioscuri e dal party di Radio Time 90.

La rassegna, in programma fino a mercoledì 5 agosto, è organizzata dall’Associazione Teatro Studio Mazarine. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Lunedì 3 agosto: cabaret siciliano

Ad aprire il programma saranno I 4 Gusti, gruppo che porta sul palco una comicità costruita su personaggi, abitudini e contraddizioni della vita siciliana.

Una serata di cabaret popolare, affidata a un linguaggio immediato che gioca con il riconoscimento: si ride anche perché, dietro la battuta, qualcuno finisce quasi sempre per assomigliarci.

A condurre l’intera manifestazione sarà Vittoria Abbenante, chiamata ad accompagnare il pubblico nei tre appuntamenti.

Martedì 4 agosto: concerto de I Dioscuri

Domani, martedì 4 agosto, il Summer Fest proseguirà con il concerto de I Dioscuri.

La seconda serata sarà quindi interamente dedicata alla musica dal vivo, dopo l’apertura affidata al cabaret.

Il finale con Radio Time 90

Mercoledì 5 agosto toccherà a Radio Time 90, con una festa musicale costruita sui brani che hanno segnato gli anni Novanta.

Il repertorio riporterà a Torretta Granitola la stagione della dance, dei tormentoni radiofonici e delle hit che continuano a funzionare sulle piste, con buona pace del calendario.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre consegnato il Premio “Il Faro”, riconoscimento destinato a personalità distintesi per talento, attività artistica e impegno nella promozione del territorio. 

L’organizzazione

Il Summer Fest è promosso dall’Associazione Teatro Studio Mazarine con il patrocinio del Comune di Campobello di Mazara, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e dell’Assemblea regionale siciliana. L’accesso alle tre serate è gratuito.



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