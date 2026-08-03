Torretta Granitola, parte il Summer Fest
Il Summer Fest 2026 prende il via lunedì 3 agosto a Torretta Granitola con il “Cabaret Siciliano” de I 4 Gusti, seguito nei prossimi giorni dal concerto de I Dioscuri e dal party di Radio Time 90.
La rassegna, in programma fino a mercoledì 5 agosto, è organizzata dall’Associazione Teatro Studio Mazarine. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.
Lunedì 3 agosto: cabaret siciliano
Ad aprire il programma saranno I 4 Gusti, gruppo che porta sul palco una comicità costruita su personaggi, abitudini e contraddizioni della vita siciliana.
Una serata di cabaret popolare, affidata a un linguaggio immediato che gioca con il riconoscimento: si ride anche perché, dietro la battuta, qualcuno finisce quasi sempre per assomigliarci.
A condurre l’intera manifestazione sarà Vittoria Abbenante, chiamata ad accompagnare il pubblico nei tre appuntamenti.
Martedì 4 agosto: concerto de I Dioscuri
Domani, martedì 4 agosto, il Summer Fest proseguirà con il concerto de I Dioscuri.
La seconda serata sarà quindi interamente dedicata alla musica dal vivo, dopo l’apertura affidata al cabaret.
Il finale con Radio Time 90
Mercoledì 5 agosto toccherà a Radio Time 90, con una festa musicale costruita sui brani che hanno segnato gli anni Novanta.
Il repertorio riporterà a Torretta Granitola la stagione della dance, dei tormentoni radiofonici e delle hit che continuano a funzionare sulle piste, con buona pace del calendario.
Nel corso della manifestazione sarà inoltre consegnato il Premio “Il Faro”, riconoscimento destinato a personalità distintesi per talento, attività artistica e impegno nella promozione del territorio.
L’organizzazione
Il Summer Fest è promosso dall’Associazione Teatro Studio Mazarine con il patrocinio del Comune di Campobello di Mazara, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e dell’Assemblea regionale siciliana. L’accesso alle tre serate è gratuito.
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