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Cultura
03/08/2026 15:50:00

Segesta Teatro Festival, Claudio Collovà premiato dal Club per l'UNESCO Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/1785765187-0-segesta-teatro-festival-claudio-collova-premiato-dal-club-per-l-unesco-trapani.jpg

Un riconoscimento che premia un percorso artistico costruito sul dialogo tra patrimonio, teatro e territorio. 

Il Club per l'UNESCO di Trapani ha conferito il Premio 2025 a Claudio Collovà, direttore artistico del Segesta Teatro Festival, per il suo impegno nella valorizzazione della cultura e del patrimonio storico-archeologico attraverso le arti performative. 

 

La motivazione del premio mette in evidenza la capacità di Collovà di trasformare il teatro in uno spazio di incontro, riflessione e confronto, restituendo centralità all'area archeologica di Segesta e facendo del Festival un luogo in cui memoria e contemporaneità dialogano. 

Un percorso che, sotto la sua direzione artistica, ha consolidato la manifestazione come uno degli appuntamenti culturali più importanti della Sicilia e tra i più apprezzati a livello nazionale. 

 

Il Club per l'UNESCO sottolinea inoltre come il lavoro del regista e direttore artistico interpreti pienamente i valori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, promuovendo attraverso il teatro principi quali pace, inclusione, educazione, partecipazione e convivenza. 

Un'idea di patrimonio che non si limita alla conservazione dei beni culturali, ma li considera strumenti vivi di crescita civile e sociale. 

 

Il riconoscimento arriva in un momento particolarmente significativo per il Segesta Teatro Festival, giunto alla sua quinta edizione con una programmazione che, dal 29 luglio al 30 agosto, propone spettacoli di teatro, musica e danza nel Parco archeologico di Segesta, confermando la vocazione internazionale della rassegna e il suo legame con il territorio. 

Il Festival, diretto da Collovà dal 2022, ha ampliato negli anni l'offerta artistica e il coinvolgimento del pubblico, diventando un punto di riferimento per la produzione contemporanea e per la valorizzazione dei luoghi della cultura siciliana. 

 

Per Claudio Collovà, regista, docente dell'Accademia di Belle Arti di Palermo ed ex direttore delle Orestiadi di Gibellina, si tratta di un'ulteriore attestazione di stima che riconosce non solo il valore della sua ricerca artistica, ma anche la capacità di fare del teatro uno strumento di promozione culturale e di dialogo tra passato e presente. 



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