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Cronaca
03/08/2026 12:18:00

Trapani, in casa marijuana e materiale per la coltivazione: arrestato un uomo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/trapani-in-casa-marijuana-e-materiale-per-la-coltivazione-arrestato-un-uomo-450.jpg

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato in flagranza un uomo di nazionalità italiana con l'accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

 

L'intervento è scattato dopo alcuni accertamenti avviati dai militari, insospettiti dal continuo via vai di persone dall'abitazione dell'uomo. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire quasi 200 grammi di infiorescenze di marijuana, circa 300 grammi di foglie e arbusti della stessa sostanza, un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per la coltivazione e il confezionamento della droga.

 

L'uomo è stato arrestato e, dopo l'udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

 

Come previsto dalla legge, si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l'indagato è da considerarsi presunto innocente fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.



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