Marsala, il padre del giovane protagonista dell'incidente in piazza Inam: "Mio figlio vittima di un drink alterato"

A distanza di alcuni giorni dall'episodio avvenuto in piazza Francesco Pizzo, conosciuta da tutti come Piazza Inam, a Marsala, interviene il padre del giovane che, in evidente stato di alterazione, aveva perso il controllo di un camion finendo contro le fioriere e il gazebo di Piazza Gelato. Nella concitazione dei momenti successivi, alcuni video diffusi sui social lo mostrano anche mentre sale sul tetto di un'auto in sosta.

L'episodio aveva provocato ingenti danni materiali, ma, fortunatamente, non aveva causato feriti, nonostante la presenza di numerose persone nella zona.

Alla redazione di Tp24 è giunta una lettera del padre del ragazzo, B.F., che offre una ricostruzione diversa di quanto accaduto.

"Purtroppo mio figlio è stato vittima di un drink pericoloso offertogli con l'inganno da una persona senza scrupoli. Io mi trovavo fuori per lavoro, ma sono subito rientrato."

L'uomo chiede di evitare giudizi affrettati sulla famiglia.

"Mio figlio appartiene a una famiglia onorabile, conosciuta da tante persone. A chi punta il dito senza sapere cosa sia realmente accaduto dico soltanto di riflettere prima di giudicare."

Nella lettera il padre annuncia inoltre di voler tutelare la propria famiglia nelle sedi competenti.

"Non mi fermerò e agirò per vie legali contro chi ha diffamato la mia famiglia. Chi mi conosce sa che lo farò."