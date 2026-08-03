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Cultura

» Cose di musica
03/08/2026 09:29:00

Trapani, al Teatro Di Stefano il jazz con Patruno, Carpi, Arbore e Nero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/1785741388-0-trapani-al-teatro-di-stefano-il-jazz-con-patruno-carpi-arbore-e-nero.jpg

Trapani torna alle radici siciliane del jazz. Mercoledì 5 agosto, alle 21, il Teatro Giuseppe Di Stefano ospiterà il Sicily Jazz Concert, con Lino Patruno, Mauro Carpi e una formazione di musicisti riunita per l’occasione.

La serata segnerà anche il debutto ufficiale della Lino Patruno Foundation, che ha scelto Trapani come propria sede amministrativa. In collegamento video interverranno Renzo Arbore e Franco Nero.

Il legame tra la Sicilia e la nascita del jazz

Il concerto parte da una storia che porta direttamente nella Valle del Belice. Nel 1917 la Original Dixieland Jass Band incise quello che viene generalmente considerato il primo disco jazz della storia.

Tra i componenti della formazione c’era il cornettista Nick La Rocca, figlio di emigrati siciliani originari di Salaparuta. Le registrazioni della band contribuirono a diffondere il jazz presso il grande pubblico americano.

Da questo legame nasce il progetto della Fondazione, impegnata a preservare la memoria delle radici siciliane del jazz e a promuovere il patrimonio culturale dell’Isola.

Patruno e Carpi sul palco

Protagonista del concerto sarà Lino Patruno, decano del jazz italiano, alla chitarra, al banjo e alla voce. Al suo fianco il violinista Mauro Carpi.

Con loro suoneranno Fabio Crescente al contrabbasso, Gianluca Galvani alla tromba, Calogero Marrali alla batteria e Antonella Parnasso alla voce.

Il programma attraverserà i classici del jazz delle origini, lo swing e la grande tradizione americana. La musica sarà alternata a brevi racconti dedicati al filo che unisce la Sicilia alla nascita e alla diffusione del jazz.

La formazione dei “Friends” cambierà a ogni edizione, trasformando ciascun concerto in un appuntamento diverso dal precedente.

Arbore e Franco Nero in collegamento

Renzo Arbore, amico della Fondazione e da sempre legato alla cultura jazz, porterà il proprio saluto al pubblico attraverso un collegamento video.

Interverrà anche Franco Nero, vicepresidente della Lino Patruno Foundation. La serata vuole così presentare un progetto che parte da Trapani ma guarda a una dimensione nazionale e internazionale.

Biglietti e prezzi

Il Sicily Jazz Concert è realizzato con l’Ente Luglio Musicale Trapanese, la Città di Trapani e l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. Media partner dell’iniziativa è WestSicily TV.

I biglietti costano 20 euro per il settore Platinum, 15 euro per il Gold e 10 euro per il Silver. Le tariffe ridotte sono rispettivamente di 15, 10 e 7 euro.

Le riduzioni sono riservate agli under 18, agli over 65 e ai possessori di Disability Card. I biglietti sono disponibili online e alla biglietteria del Teatro Giuseppe Di Stefano. 



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