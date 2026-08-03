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Cittadinanza
03/08/2026 13:11:00

Marsala, ormai i posteggiatori abusivi sono la normalità 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2026/marsala-ormai-i-posteggiatori-abusivi-sono-la-normalita-450.jpg

Gentile direttore di Tp24,

 

Come si può definire una città in cui i posteggiatori abusivi sembrano avere il controllo di gran parte degli spazi pubblici?
 

Ovunque il cittadino si rechi, è costretto a confrontarsi con persone che, senza alcun titolo, pretendono una mancia o un obolo per consentire di parcheggiare in aree pubbliche.
 

La situazione è particolarmente evidente nelle zone vicine al mare e ai locali, dove alcuni soggetti si comportano come se la strada o i marciapiedi fossero parcheggi privati da loro gestiti. Anche nei parcheggi comunali la presenza di posteggiatori abusivi è costante: i cittadini vengono avvicinati e sollecitati a pagare, con un clima di intimidazione che rende difficile rifiutare.
 

Un esempio è l'area adiacente al lido Boeo, dove, dalle ore 18 fino a mezzanotte, è presente stabilmente un posteggiatore abusivo. In quella zona numerose auto vengono parcheggiate persino sul marciapiede e molti automobilisti, per evitare problemi, finiscono per mettere mano al portafoglio e pagare. Di questa situazione dispongo anche di documentazione fotografica.
 

È inaccettabile che lo spazio pubblico venga di fatto sottratto alla collettività e che i cittadini si sentano costretti a pagare per usufruire di un bene comune.

 

Ci si chiede, allora, quali controlli vengano realmente effettuati. L'impressione diffusa è che il fenomeno sia ormai tollerato e che gli interventi siano insufficienti. Sarebbe auspicabile che l'Amministrazione comunale e la Polizia Municipale intervenissero con maggiore continuità ed efficacia per ripristinare la legalità e garantire ai cittadini il libero utilizzo degli spazi pubblici.

 

Una città non può rassegnarsi a considerare normale ciò che normale non è. 

 

Lorenzo 



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