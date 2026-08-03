Marsala: "In via dei Campioni sterpaglie sui marciapiedi e degrado"
Una segnalazione arriva da via Dei Campioni, a Marsala, dove un residente denuncia una situazione di degrado e scarsa manutenzione dell'area.
Nella lettera inviata alla redazione, il cittadino segnala la presenza di sterpaglie che hanno ormai invaso i marciapiedi, lamentando anche episodi di inciviltà nella zona.
«Vorrei chiedere dov'è l'amministrazione comunale, dato che le sterpaglie ormai prendono il sopravvento dei marciapiedi», scrive il residente, che chiede un intervento per ripristinare il decoro e la sicurezza dell'area.
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