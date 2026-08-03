Marsala: "In via dei Campioni sterpaglie sui marciapiedi e degrado"

Salemi. Raccolta differenziata e bollette: il paradosso di un sistema che chiede sempre di più ai cittadini

A Salemi la matematica della TARI sembra avere ormai una regola tutta sua: più i cittadini fanno la loro parte, più il conto da pagare tende a crescere. È il paradosso di una tassa che avrebbe dovuto accompagnare una...