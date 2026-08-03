Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
03/08/2026 07:00:00

Marsala 1912: nasce il Dream Team - Entusiasmo dei tifosi alle stelle

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2026/marsala-1912-nasce-il-dream-team-entusiasmo-dei-tifosi-alle-stelle-450.jpg

C'è un'aria nuova ed elettrizzante che si respira a Capo Boeo. La piazza lilibetana ha risposto con un vero e proprio bagno di folla al primo appuntamento con la preparazione atletica del nuovo Marsala 1912, confermando quanto l'attesa per la stagione che verrà sia spasmodica. Una risposta popolare entusiasta, frutto diretto di un lavoro societario incessante che sta gradualmente completando i tasselli di quello che vogliamo chiamare il "Dream Team". Questa volta, però, il racconto della marcia azzurra merita di partire da ciò che rende grande un club e cioè la programmazione, un lavoro incessante che il sodalizio lilibetano con in testa il suo Presidente Angelo Casa hanno messo in piedi con consapevolezza ed equilibrio.

Il sipario sulla stagione agonistica si è ufficialmente alzato nella splendida cornice di Palazzo Halley, teatro della presentazione ufficiale del progetto e delle nuove divise da gioco che il Marsala 1912 indosserà in campionato ed in Coppa Italia. Maglie studiate nei minimi dettagli grafici, concepite per celebrare le bellezze ed i simboli della città di Marsala, trasformandosi nell'emblema di un'identità forte e condivisa con la tifoseria. Durante la conferenza stampa, il Presidente Angelo Casa ha preso la parola per tracciare la rotta, mettendo in chiaro le ambizioni del club. Pur mantenendo un profilo misurato e affidandosi al condizionale per scaramanzia, il massimo dirigente lilibetano ha voluto marcare con forza il concetto che la rosa allestita possiede tutte le caratteristiche strutturali e tecniche per primeggiare e recitare un ruolo da assoluta protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza. 
Il futuro del Marsala 1912 non passa soltanto attraverso le trattative di mercato, ma affonda le radici nella stabilità logistica dell'impianto di casa. Un paio di giorni dopo la presentazione ufficiale, un tassello fondamentale è emerso dal positivo e proficuo incontro tra lo stesso Presidente Angelo Casa e la Sindaca di Marsala, Andreana Patti, avente per oggetto il futuro dello Stadio "Nino Lombardo Angotta". Il dialogo istituzionale ha fatto registrare enormi passi in avanti, avvicinando sensibilmente il traguardo dell'affidamento pluriennale dello stadio alla società. Concedere in modo stabile e diretto la storica struttura al club permetterà finalmente di gettare le basi per un piano di investimenti e miglioramenti strutturali di lungo periodo. È il perno attorno a cui ruota un progetto di ampio respiro, una visione che a Marsala mancava da tempo e che rappresenta il trampolino di lancio ideale per sostenere le ambizioni future della piazza.

Se la base societaria e strutturale è solida, il campo promette scintille. La direzione sportiva ha costruito un organico a trazione anteriore, e la sessione estiva non conosce pause, arricchendosi di innesti dal pedigree straordinario. Chiuso o quasi il pacchetto portieri ed attacco, i fari sono stati puntati sulla retroguardia per affiancare il forte centrale messinese Davide Dama già acquisito. Il colpo da novanta per la difesa porta la firma di Guido Davì, esperto difensore palermitano con un curriculum di assoluto prestigio in Serie C grazie ai trascorsi con maglie nobili come Juve Stabia, Benevento, Bassano, Feralpi Salò, Modena e Pistoiese. Un leader nato, pronto a blindare il reparto e a lanciare un avvertimento chiaro a tutte le concorrenti. La linea mediana non è da meno e si rinforza ulteriormente con l'acquisto di Alessandro Prezzabile, centrocampista palermitano di comprovata esperienza cresciuto tra i professionisti e reduce dalle piazze di Spal, Sancataldese, Vibonese, Modica ed Athletic Club Palermo. A completare il reparto arriva l'importante riconferma del talentuoso centrocampista marsalese Christian Luminario, un profilo giovane ma di altissimo valore prospettico, fortemente voluto per garantire qualità e freschezza alla manovra. Il Marsala 1912 ha messo in moto la sua macchina perfetta, l'abbraccio della gente alla squadra durante la prima sudata in campo è la benzina migliore per un'avventura che promette di far sognare ad occhi aperti un'intera città.

Di seguito le interviste al Presidente Angelo Casa ed al Mister Vincenzo Giannusa.



Calcio | 2026-07-29 20:24:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/no-il-trapani-calcio-non-e-stato-riammesso-in-serie-d-250.jpg

No, il Trapani calcio non è stato riammesso in serie C

Alla fine è arrivata la risposta che, al netto degli annunci di Antonini e dell'ottimismo delle ultime settimane, era probabilmente la più prevedibile.Il Trapani Calcio non è stato riammesso in Serie C. Il Consiglio...

Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...

Santa Ninfa si prepara ad accogliere la 29ª edizione della Sagra della Salsiccia, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate belicina. L'8 e il 9 agosto le vie Pio La Torre e Piersanti Mattarella si...







Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2026/1785509838-0-marsala-al-porto-apre-il-welcome-terminal-sala-d-attesa-e-servizi-per-i-passeggeri.jpg

Marsala, al porto apre il Welcome Terminal: sala d'attesa e servizi...

Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...