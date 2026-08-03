Marsala 1912: nasce il Dream Team - Entusiasmo dei tifosi alle stelle

03/08/2026 07:00:00

C'è un'aria nuova ed elettrizzante che si respira a Capo Boeo. La piazza lilibetana ha risposto con un vero e proprio bagno di folla al primo appuntamento con la preparazione atletica del nuovo Marsala 1912, confermando quanto l'attesa per la stagione che verrà sia spasmodica. Una risposta popolare entusiasta, frutto diretto di un lavoro societario incessante che sta gradualmente completando i tasselli di quello che vogliamo chiamare il "Dream Team". Questa volta, però, il racconto della marcia azzurra merita di partire da ciò che rende grande un club e cioè la programmazione, un lavoro incessante che il sodalizio lilibetano con in testa il suo Presidente Angelo Casa hanno messo in piedi con consapevolezza ed equilibrio.

Il sipario sulla stagione agonistica si è ufficialmente alzato nella splendida cornice di Palazzo Halley, teatro della presentazione ufficiale del progetto e delle nuove divise da gioco che il Marsala 1912 indosserà in campionato ed in Coppa Italia. Maglie studiate nei minimi dettagli grafici, concepite per celebrare le bellezze ed i simboli della città di Marsala, trasformandosi nell'emblema di un'identità forte e condivisa con la tifoseria. Durante la conferenza stampa, il Presidente Angelo Casa ha preso la parola per tracciare la rotta, mettendo in chiaro le ambizioni del club. Pur mantenendo un profilo misurato e affidandosi al condizionale per scaramanzia, il massimo dirigente lilibetano ha voluto marcare con forza il concetto che la rosa allestita possiede tutte le caratteristiche strutturali e tecniche per primeggiare e recitare un ruolo da assoluta protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza.

Il futuro del Marsala 1912 non passa soltanto attraverso le trattative di mercato, ma affonda le radici nella stabilità logistica dell'impianto di casa. Un paio di giorni dopo la presentazione ufficiale, un tassello fondamentale è emerso dal positivo e proficuo incontro tra lo stesso Presidente Angelo Casa e la Sindaca di Marsala, Andreana Patti, avente per oggetto il futuro dello Stadio "Nino Lombardo Angotta". Il dialogo istituzionale ha fatto registrare enormi passi in avanti, avvicinando sensibilmente il traguardo dell'affidamento pluriennale dello stadio alla società. Concedere in modo stabile e diretto la storica struttura al club permetterà finalmente di gettare le basi per un piano di investimenti e miglioramenti strutturali di lungo periodo. È il perno attorno a cui ruota un progetto di ampio respiro, una visione che a Marsala mancava da tempo e che rappresenta il trampolino di lancio ideale per sostenere le ambizioni future della piazza.

Se la base societaria e strutturale è solida, il campo promette scintille. La direzione sportiva ha costruito un organico a trazione anteriore, e la sessione estiva non conosce pause, arricchendosi di innesti dal pedigree straordinario. Chiuso o quasi il pacchetto portieri ed attacco, i fari sono stati puntati sulla retroguardia per affiancare il forte centrale messinese Davide Dama già acquisito. Il colpo da novanta per la difesa porta la firma di Guido Davì, esperto difensore palermitano con un curriculum di assoluto prestigio in Serie C grazie ai trascorsi con maglie nobili come Juve Stabia, Benevento, Bassano, Feralpi Salò, Modena e Pistoiese. Un leader nato, pronto a blindare il reparto e a lanciare un avvertimento chiaro a tutte le concorrenti. La linea mediana non è da meno e si rinforza ulteriormente con l'acquisto di Alessandro Prezzabile, centrocampista palermitano di comprovata esperienza cresciuto tra i professionisti e reduce dalle piazze di Spal, Sancataldese, Vibonese, Modica ed Athletic Club Palermo. A completare il reparto arriva l'importante riconferma del talentuoso centrocampista marsalese Christian Luminario, un profilo giovane ma di altissimo valore prospettico, fortemente voluto per garantire qualità e freschezza alla manovra. Il Marsala 1912 ha messo in moto la sua macchina perfetta, l'abbraccio della gente alla squadra durante la prima sudata in campo è la benzina migliore per un'avventura che promette di far sognare ad occhi aperti un'intera città.

Di seguito le interviste al Presidente Angelo Casa ed al Mister Vincenzo Giannusa.



