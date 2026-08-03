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Sport

» Basket
03/08/2026 16:00:00

Basket femminile: esordio in casa il 4 ottobre per la GolfoBasket Woman Alcamo 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2026/basket-femminile-esordio-in-casa-il-4-ottobre-per-la-golfobasket-woman-alcamo-450.jpg

La Lega Basket Femminile (LBF) ha ufficializzato il calendario del prossimo campionato di Serie A2 2026/2027. La GolfoBasket Woman Alcamo farà il proprio esordio in casa il 4 ottobre (ore 18) contro la Polisp. A. Galli Basket di San Giovanni Valdarno (Ar). Nel turno successivo, le alcamesi andranno a far visita a Pf Umbertitde, mentre alla quarta giornata è in programma il derby siciliano contro Passalacqua Basket Ragusa. La GolfoBasket è stata inserita nel Girone B della Serie A2 con l’assemblea della LBF che ha deciso il ritorno alla suddivisione Nord/Sud delle squadre partecipanti.

Il Girone B è composto da 11 formazioni (così come il Girone A):

• PF Umbertide

• GolfoBasket Woman

• Halley Thunder Matelica

• Use Rosa Scotti Empoli

• Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno

• Passalacqua Basket Ragusa

• Club Basket Frascati

• San Raffaele Basket

• Napoli Women Basketball

• Salerno Basket '92

• Mercede Basket Alghero.



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