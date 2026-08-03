Basket femminile: esordio in casa il 4 ottobre per la GolfoBasket Woman Alcamo
La Lega Basket Femminile (LBF) ha ufficializzato il calendario del prossimo campionato di Serie A2 2026/2027. La GolfoBasket Woman Alcamo farà il proprio esordio in casa il 4 ottobre (ore 18) contro la Polisp. A. Galli Basket di San Giovanni Valdarno (Ar). Nel turno successivo, le alcamesi andranno a far visita a Pf Umbertitde, mentre alla quarta giornata è in programma il derby siciliano contro Passalacqua Basket Ragusa. La GolfoBasket è stata inserita nel Girone B della Serie A2 con l’assemblea della LBF che ha deciso il ritorno alla suddivisione Nord/Sud delle squadre partecipanti.
Il Girone B è composto da 11 formazioni (così come il Girone A):
• PF Umbertide
• GolfoBasket Woman
• Halley Thunder Matelica
• Use Rosa Scotti Empoli
• Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno
• Passalacqua Basket Ragusa
• Club Basket Frascati
• San Raffaele Basket
• Napoli Women Basketball
• Salerno Basket '92
• Mercede Basket Alghero.
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