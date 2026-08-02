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Cultura

» Spettacoli
02/08/2026 02:17:00

A Petrosino il festival "Voci dal Mediterraneo". Ci sono i Jalisse e Aleandro Baldi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-08-2026/a-petrosino-il-festival-voci-dal-mediterraneo-ci-sono-i-jalisse-e-aleandro-baldi-450.jpg

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 30 luglio, presso l'Aula consiliare del Palazzo comunale di Petrosino, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Festival Internazionale della Canzone Italiana "Voci dal Mediterraneo", manifestazione che si terrà il 7, 8 e 9 agosto, a partire dalle ore 20.30, nella suggestiva cornice di Piazza Biscione.

 

Al tavolo della conferenza stampa erano presenti il Sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, il Presidente del Consiglio comunale, Aldo Caradonna, e la Vicepresidente del Consiglio comunale, Francesca Marino, insieme al direttore artistico del Festival Massimo Galfano e agli organizzatori della manifestazione.

Nel corso dell'incontro è stato presentato il cast ufficiale della manifestazione, che vedrà la partecipazione di importanti nomi del panorama musicale e dello spettacolo italiano. La direzione artistica e la conduzione saranno affidate a Massimo Galfano, affiancato dalla madrina e co-conduttrice Nathalie Caldonazzo.

Tra gli ospiti di maggiore richiamo figurano Aleandro Baldi, i Jalisse e il cabarettista Alessandro Serra, mentre la presidenza della giuria sarà affidata al Maestro Adriano Pennino, autore, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra di fama nazionale.

Il Festival rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore prestigio dell'Estate Petrosilena "di Mare e di Vino 2026", confermando la volontà dell'Amministrazione comunale di investire in eventi capaci di valorizzare il territorio attraverso la cultura, la musica e la promozione del talento.
Per tre serate, Piazza Biscione diventerà il cuore della grande musica italiana, accogliendo artisti affermati, giovani interpreti e professionisti del settore in un evento che negli anni è cresciuto fino a diventare un importante punto di riferimento nel panorama musicale nazionale.

L'appuntamento è quindi fissato per il 7, 8 e 9 agosto, alle ore 20.30, in Piazza Biscione, per tre serate a ingresso gratuito dedicate alla musica, allo spettacolo e alla valorizzazione del territorio.



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