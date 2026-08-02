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» Sociale
02/08/2026 07:05:00

Marsala, donati vestiti e giocattoli per i bambini delle donne vittime di violenza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-08-2026/marsala-donati-vestiti-e-giocattoli-per-i-bambini-delle-donne-vittime-di-violenza-450.jpg

Ci sono gesti che vanno ben oltre il valore materiale di una donazione. Sono gesti che parlano di presenza, di responsabilità e di una comunità che sceglie di non voltarsi dall'altra parte.


Con questo spirito, il Rotary Club Marsala ha consegnato vestitini, corredini per neonati, giocattoli, prodotti per l'igiene e per l'infanzia destinati ai bambini delle donne vittime di violenza seguite dallo sportello dell'Associazione CO.TU.LE.VI. di Petrosino, ospitato presso il Comando della Polizia Municipale.


Ad accogliere la delegazione rotariana sono stati l'avvocata Antonella Milazzo, responsabile dello sportello, e un gruppo di giovani volontarie che, ogni giorno, offrono ascolto, sostegno e orientamento alle donne che trovano il coraggio di denunciare situazioni di violenza.
L'incontro è stato intenso e profondamente toccante. La presidente del Rotary Club Marsala, Lucia Antonia Sciacca, ha fortemente voluto questo momento di confronto perché convinta che la violenza di genere rappresenti oggi un'urgenza etica, morale, civile e sociale alla quale nessuno può sentirsi estraneo.
«Le donne vittime di violenza – ha sottolineato – non devono mai sentirsi sole. È responsabilità dell'intera comunità prendersi cura di loro, costruendo una rete fatta di ascolto, protezione e solidarietà.»
 

Particolarmente significativa è stata la testimonianza delle giovani volontarie del centro, esempio di una nuova generazione che affronta con coraggio e consapevolezza il tema della violenza di genere, promuovendo iniziative di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole. Un impegno che alimenta la speranza di una società sempre più capace di riconoscere, denunciare e prevenire ogni forma di abuso.
 

L'avvocata Antonella Milazzo ha ringraziato il Rotary Club Marsala per la sensibilità dimostrata e per le donazioni ricevute, auspicando che questo incontro rappresenti l'inizio di una collaborazione stabile a sostegno delle attività del centro.
Il pensiero del Club è andato anche ai figli delle donne vittime di violenza, vittime silenziose e troppo spesso dimenticate. Bambini che convivono con la paura e che portano dentro ferite invisibili. Ogni vestitino, ogni giocattolo, ogni piccolo dono consegnato oggi vuole dire loro una cosa semplice ma fondamentale: non siete soli, la vostra comunità vi vede e si prende cura di voi.
 

Proteggere una donna significa anche proteggere i suoi figli, interrompendo quel circolo della violenza che rischia di attraversare le generazioni. È proprio da questi piccoli gesti di cura che può nascere un cambiamento autentico.
 



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