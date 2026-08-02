Sicilia, caldo e afa non mollano. Ma potrebbe anche piovere in alcune zone
L’anticiclone africano continua a dominare la Sicilia e non dà tregua: anche oggi il tempo sarà stabile e soleggiato su gran parte dell’Isola, ma con caldo in aumento e afa sempre più pesante, soprattutto lungo le coste.
La mattinata trascorrerà all’insegna del cielo sereno ovunque. Nel pomeriggio, però, torna un po’ di instabilità: sono possibili rovesci o temporali di calore nelle aree interne e sui rilievi, in particolare tra Ennese, Nisseno e zone appenniniche. Fenomeni brevi, ma localmente anche intensi, destinati a esaurirsi in serata.
Allerta gialla e rischio incendi
La Protezione Civile ha diramato allerta gialla per temporali nelle zone interne della Sicilia centro-orientale, con possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale.
Parallelamente resta alta l’attenzione sul fronte incendi: confermata la preallerta arancione su tutta l’Isola, a causa del caldo e della vegetazione secca che favoriscono la rapida propagazione dei roghi.
Caldo intenso e afa in aumento
Le temperature restano elevate, con massime comprese tra 32 e 36 gradi, ma con valori percepiti più alti a causa dell’umidità.
Situazione più critica nelle grandi città:
- Palermo e Catania verso livelli elevati di allerta per ondate di calore
- Messina in preallerta
Le notti restano calde e afose, con difficoltà a scendere sotto i 25-27 gradi.
La settimana: caldo persistente
Nei prossimi giorni non si prevedono grandi cambiamenti. L’anticiclone resterà ben saldo sul Mediterraneo, garantendo:
- tempo stabile e soleggiato
- temperature sopra la media
- possibili temporali pomeridiani limitati alle aree interne
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