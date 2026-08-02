San Vito Lo Capo, torna la bandiera verde: “Mare sicuro, nessuna criticità”

02/08/2026 09:48:00

È tornata la bandiera verde sulla spiaggia di San Vito Lo Capo. Dopo la giornata amara di ieri, segnata dalle segnalazioni di acqua sporca, odore di carburante e dall’invito rivolto ai bagnanti a uscire dal mare, il Comune annuncia il ritorno alla normalità.

«La nostra spiaggia è sicura e il nostro mare è splendido come sempre», comunica l’amministrazione comunale nella mattinata di domenica 2 agosto.

Controlli conclusi, nessuna criticità

La bandiera rossa era stata issata temporaneamente nella mattinata di ieri esclusivamente a scopo precauzionale, per permettere lo svolgimento delle verifiche tecniche e dei monitoraggi necessari a tutela della salute pubblica.

Secondo quanto riferito dal Comune, i controlli effettuati dagli enti competenti hanno confermato l’assenza di criticità. Sarebbero state inoltre eliminate le cause della problematica che aveva interessato il tratto di mare davanti alla spiaggia.

Non vengono forniti ulteriori dettagli sulla natura dell’inconveniente tecnico che aveva provocato la presenza della macchia e il forte odore segnalato da numerosi bagnanti.

Il ringraziamento alla Guardia Costiera

Il sindaco Francesco La Sala ha ringraziato la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di San Vito Lo Capo e il comandante, primo maresciallo Vincenzo Vultaggio, per l’intervento e le verifiche effettuate.

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai cittadini e ai turisti per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante la breve sospensione della balneazione.

«La massima sicurezza del nostro litorale resta la priorità assoluta dell’Amministrazione», ribadisce il primo cittadino.

Da questa mattina bandiera verde

Da questa mattina, dunque, la bandiera verde è tornata a sventolare sulla spiaggia più famosa della provincia di Trapani.

La balneazione è regolarmente consentita e il Comune invita cittadini e visitatori a tornare in acqua in piena serenità. Dopo la paura, le polemiche e il bagno rovinato a molti turisti, San Vito Lo Capo prova così a voltare pagina. Il mare è di nuovo accessibile. Resta, però, da chiarire fino in fondo quale sia stata l’origine del problema che ha reso necessaria la chiusura precauzionale.



