Domenica di sangue sulle strade siciliane: un morto a Misilmeri, tre feriti sull’A19

02/08/2026 22:11:00

Due gravi incidenti nel Palermitano nel giro di poche ore. Una persona ha perso la vita sulla statale 121 Palermo-Agrigento. Sull’autostrada Palermo-Catania scontro tra tre automobili e lunghe code verso il capoluogo.

Ancora sangue sulle strade siciliane. Nel giro di poche ore, nel Palermitano, due incidenti hanno provocato un morto e tre feriti, mandando in tilt anche la circolazione lungo due delle arterie più trafficate dell’Isola.

La tragedia più grave si è verificata nel territorio di Misilmeri, lungo la strada statale 121 “Catanese”, nel tratto utilizzato come collegamento tra Palermo e Agrigento.

L’incidente mortale a Misilmeri

Lo schianto è avvenuto all’altezza del chilometro 249,700. Una persona ha perso la vita. Al momento non sono stati resi noti né l’identità della vittima né i dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Il tratto della statale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire l’intervento dei soccorritori, i rilievi delle Forze dell’Ordine e la messa in sicurezza della carreggiata.

Il traffico è stato deviato sulla viabilità provinciale. Sul posto sono intervenute anche le squadre dell’Anas, impegnate a ripristinare la normale circolazione.

Tre feriti sull’A19 a Bagheria

Quasi contemporaneamente, un secondo incidente si è verificato sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nella carreggiata in direzione Palermo.

Lo scontro, avvenuto al chilometro 3,200, all’altezza di Bagheria, ha coinvolto tre automobili. Il bilancio è di tre persone ferite.

L’incidente ha provocato rallentamenti e lunghe code, segnalate già a partire dallo svincolo di Altavilla Milicia. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari, le Forze dell’Ordine e il personale dell’Anas per assistere i feriti e gestire la circolazione.

Un’altra domenica segnata dagli incidenti e dalle sirene delle ambulanze. E, ancora una volta, dal conto pesantissimo pagato sulle strade siciliane.



