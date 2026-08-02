In Sicilia istituita la figura del "flower designer"
Dopo il Veneto, è la Sicilia la seconda regione italiana a dare vita alla figura professionale del flower designer specializzato in allestimenti floreali per eventi, matrimoni e spazi commerciali.
Lo prevede un decreto firmato dall'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, che aggiunge al repertorio delle qualificazioni professionali della Regione Siciliana il nuovo profilo di operatore della progettazione e realizzazione di prodotti floreali, con competenze artistiche, botaniche, organizzative e imprenditoriali in grado di presidiare l'intero ciclo di sviluppo del prodotto floreale: dall'analisi di contesto dei bisogni del cliente, passando per la progettazione grafica e compositiva fino alla sostenibilità economica dell'allestimento.
Marsala, da oggi “A Fera di Strasatti”: cinque giorni di eventi, musica e modifiche al traffico
Prende il via oggi, venerdì 31 luglio, la 74ª Rassegna Meccanico Agricola “A Fera di Strasatti”. Cinque giornate di spettacoli, musica, sport e iniziative popolari, fino alla mezzanotte di martedì 4 agosto, quando la...
Marsala, al porto apre il Welcome Terminal: sala d'attesa e servizi...
A poco più di due settimane dall'incontro tra Liberty Lines, la Sindaca di Marsala Andreana Patti e l’armatore di Egadi Charter Davide Parrinello, arriva un primo risultato concreto della collaborazione avviata...
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Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...
Santa Ninfa si prepara ad accogliere la 29ª edizione della Sagra della Salsiccia, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate belicina. L'8 e il 9 agosto le vie Pio La Torre e Piersanti Mattarella si...
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