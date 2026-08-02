"I 93 anni di Elio Piazza, maestro di vita e di pensiero"

02/08/2026 09:08:00

Caro Direttore di Tp24, tramite il suo giornale, desidero far giungere a Elio Piazza i miei più affettuosi auguri per il suo 93esimo compleanno.

E con l’occasione fargli sapere di sentirmi uno dei destinatari privilegiati per l’alto contenuto del suo messaggio con cui coglie, con lucidissima sensibilità, la realtà di fronte alla quale oggi si trova l’intera umanità. Una lezione di vita che solo i grandi maestri sanno trasmettere ai propri allievi giovani e meno giovani. Per questo motivo inviterei tutti a leggere e a meditare ogni passo della sua missiva, tenendo conto dell’analisi complessiva che è alla base della sua ispirazione.

“Siamo ospiti della madre Terra che ci nutre e della natura che ci offre la bellezza delle meraviglie del creato”. In questa espressione non c’è alcuna forzatura ideologica o religiosa, contiene anche le scoperte cui sono giunti attraverso i secoli e i millenni gli scienziati. Dalla ruota all’intelligenza artificiale passando dalla tecnologia il cui impiego passo dopo passo ci ha portato a migliorare concretamente la qualità della vita.

Ancora negli anni Cinquanta ho conosciuto come unico mezzo di locomozione il carretto trainato dalla mula. Condivido in pieno, oltre al concetto di “ospite”, la profondità della sua elaborata constatazione: “Abbiamo ricevuto molto dalla tecnologia e ancora più dalla natura”.



Filippo Piccione





