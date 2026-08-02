Valderice, la Giunta taglia la Tari

02/08/2026 17:28:00

La Tari 2026 a Valderice sarà più bassa. Lo annuncia il sindaco Francesco Stabile, dopo l'approvazione in giunta della proposta delle nuove tariffe, che adesso dovrà essere esaminata dal Consiglio comunale.

Secondo l'amministrazione, la riduzione media sarà del 4,21% per le utenze domestiche, prendendo come riferimento un'abitazione di 100 metri quadrati, e del 3,20% per le utenze non domestiche, quindi attività commerciali e imprese.

Il risultato, evidenzia il Comune, arriva nonostante l'aumento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La riduzione sarebbe stata resa possibile da un'attività di controllo svolta dall'Ufficio Tributi, con l'aggiornamento della banca dati Tari, la verifica delle superfici imponibili, l'emersione di immobili e utenze non censiti correttamente, il controllo delle variazioni catastali e il contrasto all'evasione.

«Sostenere il tessuto economico e le famiglie del nostro Comune non è solo una promessa, ma un dato di fatto: quest'anno le nuove tariffe Tari saranno più basse», afferma il sindaco Francesco Stabile.

«Nonostante il costo del servizio sia sempre in costante rialzo, per i nostri cittadini non ci sarà alcun aumento, anzi ci sarà un risparmio reale. Questo risultato è il frutto di un meticoloso lavoro di verifica svolto dal nostro Ufficio Tributi, con una lotta serrata all'evasione».

Il primo cittadino sottolinea inoltre che l'ampliamento della platea dei contribuenti consente una distribuzione più equa dei costi del servizio.

«Più contribuenti correttamente censiti significa un sistema più equo e una più corretta distribuzione del costo del servizio, con un beneficio concreto per chi ha sempre rispettato le regole», aggiunge.

Infine il sindaco rivolge un ringraziamento agli uffici comunali coinvolti nel lavoro.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai responsabili e a tutto il personale dei Settori Tributi, Ragioneria ed Ecologia e Ambiente, che hanno lavorato con professionalità, competenza e in piena sinergia per conseguire questo importante risultato. Ridurre le tariffe, pur garantendo integralmente la copertura del costo del servizio, significa amministrare con responsabilità, efficienza ed equità. Questa è la strada che abbiamo scelto per Valderice».



