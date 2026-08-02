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Cultura
02/08/2026 14:16:00

Selinunte, spuntano misteriosi cerchi nella sabbia alla foce del Belice

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2026/1785673186-0-selinunte-spuntano-misteriosi-cerchi-nella-sabbia-alla-foce-del-belice.jpg

Cerchi perfetti, disegni geometrici e tante domande. Succede alla foce del fiume Belice, nel territorio di Selinunte, dove nei giorni scorsi sono comparsi alcuni grandi tracciati realizzati sulla sabbia. Le immagini, diffuse attraverso un breve video, stanno alimentando curiosità e interrogativi.

 

La scoperta risale al 31 luglio 2026 ed è stata fatta da Girolamo "Mimmo" Barracco, noto apicoltore di Mazara del Vallo, che durante un'escursione si è imbattuto nei grandi disegni geometrici impressi sull'arenile.

 

Disegni realizzati con grande precisione

 

I cerchi, secondo chi li ha osservati dal vivo, appaiono realizzati con notevole precisione. Un lavoro che, almeno a prima vista, non sembrerebbe semplice da eseguire, soprattutto considerando che si trovano in un'area piuttosto isolata, alla foce del Belice, lontana dalle zone più frequentate.

 

Le coordinate del punto indicato sono: 37° 34' 57,36" N – 12° 51' 42,91" E.

 

Non è chiaro quando siano stati realizzati né da chi. Al momento non esistono elementi che consentano di attribuire loro un significato particolare: potrebbero essere un'opera artistica, un'installazione temporanea oppure il frutto dell'iniziativa di qualche appassionato di land art.

 

Il richiamo ai "crop circles"

 

L'immagine richiama inevitabilmente i celebri crop circles, i cerchi nel grano comparsi negli ultimi decenni in diversi Paesi del mondo, dall'Inghilterra agli Stati Uniti fino al Sud America. In quel caso, molte delle formazioni si sono poi rivelate realizzate dall'uomo, mentre altre hanno continuato ad alimentare teorie e curiosità.

Anche i cerchi di Selinunte stanno facendo discutere gli appassionati di fenomeni insoliti, pur senza che vi siano elementi concreti per parlare di qualcosa di inspiegabile.



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