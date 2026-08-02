Marsala, torna il concorso del Festival del Tramonto 

02/08/2026 15:34:00

Torna il Festival del Tramonto, uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate nella Sicilia occidentale. La manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, propone anche quest’anno un percorso itinerante tra arte, fotografia, paesaggio e cultura.

Le tappe coinvolgeranno diversi comuni, tra cui Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio: spiagge, saline, mulini e antichi bagli. E naturalmente i tramonti, quelli che da queste parti riescono ancora a trasformare anche una serata qualunque in uno spettacolo.

Un festival itinerante tra paesaggio e impegno sociale

Il Festival nasce da un’idea di Linda Licari, Vincenzo Sammartano e Chiara Putaggio e punta a valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale della Sicilia occidentale.

Accanto agli appuntamenti artistici e culturali, la manifestazione promuove anche buone pratiche contro ogni forma di discriminazione, grazie al contributo di volontari, associazioni e artisti provenienti dal territorio e da altre realtà.

La formula resta quella itinerante, con eventi organizzati in luoghi differenti, scelti per il loro valore storico, ambientale e paesaggistico.

Torna il concorso fotografico “Un Click al Tramonto”

Tra gli eventi centrali del Festival c’è il concorso fotografico “Un Click al Tramonto”, aperto sia ai fotografi amatoriali sia ai professionisti.

Il concorso è curato da Riccardo Patti, Vincenzo Genna, Vincenzo Sammartano, Salvatore Sinatra e Andrea Vallone.

Quest’anno la giuria sarà arricchita dalla presenza del professore Diego Mormorio, storico della fotografia, scrittore e saggista, considerato una delle voci più autorevoli del panorama critico italiano ed europeo.

Nato a Caracas, Mormorio ha pubblicato numerosi studi e saggi dedicati alla storia della fotografia, al paesaggio, alla memoria e al linguaggio delle immagini.

Foto da inviare entro il 25 agosto

Le fotografie partecipanti dovranno essere inviate all’indirizzo email clickaltramonto@gmail.com entro la mezzanotte del 25 agosto 2026.

Il regolamento completo del concorso è disponibile sulla pagina Facebook ufficiale del Festival del Tramonto.

Il programma delle tappe e tutti gli aggiornamenti sulla manifestazione possono essere seguiti anche attraverso i canali social del Festival, su Facebook e sul profilo Instagram @festivaldeltramonto.

L’undicesima edizione si prepara dunque ad accompagnare le settimane estive con un racconto fatto di luce, immagini e luoghi. Perché il tramonto, in Sicilia occidentale, non è soltanto la fine della giornata. Spesso è il momento in cui comincia lo spettacolo.



