Lilibeo racconta. L’edicola salvata e un amore oltre la morte

02/08/2026 06:00:00

Continua il viaggio di Tp24 e del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala alla scoperta della città antica e del lavoro necessario per conservarne le testimonianze. Questa puntata di “Lilibeo racconta” è dedicata al restauro di una piccola edicola funeraria dipinta: un monumento che parla di affetti, vita quotidiana e memoria, recuperato grazie a Art Bonus.

Il restauro mostrato al pubblico

L’Open Day, venerdì scorso, organizzato nella sala “Ettore Gabrici” del Museo Lilibeo è stato l’occasione per mostrare da vicino l’intervento e spiegare non soltanto come si restaura un reperto archeologico, ma soprattutto perché è necessario farlo.

L’edicola funeraria “a tempietto” fu rinvenuta casualmente nel 2007 in località Salinella, tra la costa dell’antico porto di Punta d’Alga e la necropoli monumentale di via del Fante. Appartiene alla serie delle edicole lilibetane destinate a ricordare i defunti attraverso una scena di banchetto.

Un legame che continua oltre la morte

Al centro dell’edicola sono raffigurati un uomo e una donna. Lei è seduta su uno sgabello, lui è semisdraiato su una klinē, il letto utilizzato durante i banchetti, e tiene in mano una coppa. Tra i due si incrociano sguardi e gesti.

«È un perdurare dell’affettività che va oltre la vita e supera il confine della morte», spiega l’archeologa Maria Grazia Griffo.

Sullo sfondo compaiono oggetti legati alla vita quotidiana: un cofanetto, dei cembali, un cesto per la lana, uno specchio, un ventaglio, un tamburello e dei manubri. Sono elementi che richiamano il mondo femminile e quello maschile, quasi a ricostruire attorno alla coppia l’ambiente domestico che aveva accompagnato la sua esistenza.

Particolarmente raffinata è la pittura. Le figure sono definite da contorni rossi, chiaroscuri e lumeggiature bianche che indicano i punti colpiti dalla luce. Anche gli incarnati sono differenziati: più chiaro quello della donna, più scuro quello dell’uomo. Dettagli che restituiscono profondità, realismo e vivacità alla scena.

Un’immagine che rischiava di scomparire

Il restauro si era reso urgente a causa del progressivo distacco della pellicola pittorica. Alcune parti erano già cadute e le lacune rendevano sempre più difficile leggere la scena.

«La prima fase ha riguardato il consolidamento e la riadesione della pellicola pittorica ancora presente», spiega la restauratrice Chiara Tuccio, collaboratrice di “Siqilliya. Laboratori di restauro”. Alcuni frammenti distaccati sono stati riconosciuti e ricollocati nelle aree originarie. Si è quindi proceduto con l’integrazione delle piccole lacune e con il ritocco ad acquerello, eseguito con la tecnica del puntinato.

L’obiettivo non è rifare ciò che il tempo ha cancellato, ma rendere nuovamente leggibile l’opera rispettandone la materia originale.

L’Art Bonus e un patrimonio che appartiene a tutti

L’intervento è stato possibile grazie all’erogazione liberale effettuata attraverso l’Art Bonus da Giuseppe Briuccia, componente dell’Associazione Amici del Parco archeologico di Marsala.

Ed è proprio questo l’aspetto centrale della vicenda. L’Art Bonus consente a cittadini e imprese di contribuire concretamente alla tutela dei beni culturali pubblici, ottenendo un credito d’imposta pari al 65 per cento della somma donata, ripartito in tre anni.

«I beni non sono del museo, della Regione o del Parco archeologico: sono di tutti», sottolinea Griffo. «L’Art Bonus evidenzia proprio questa condivisione. Donando qualcosa per la salvaguardia del patrimonio, ci prendiamo cura di una ricchezza e di una bellezza che appartengono all’intera comunità».

Un esempio di collaborazione tra pubblico e privato già sperimentato al Museo Lilibeo con la donazione di Paola Alagna per il recupero della Sister Ship. Piccoli e grandi gesti che trasformano la tutela da compito affidato soltanto alle istituzioni a responsabilità collettiva. Perché il patrimonio ricevuto dal passato possa essere consegnato, ancora leggibile e vivo, al futuro.



