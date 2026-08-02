Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
02/08/2026 18:28:00

Scopello, stop agli affittacamere della Tonnara: il Comune blocca l'attività

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2026/scopello-stop-agli-affittacamere-della-tonnara-il-comune-blocca-l-attivita-450.jpg

Stop all'attività di affittacamere all'interno della Tonnara di Scopello. Il Comune di Castellammare del Golfo ha disposto il divieto di prosecuzione dell'attività ricettiva gestita dalla società La Storica Tonnara Srl, ritenendo decaduta la Scia presentata nel 2023.

 

Alla base del provvedimento c'è un contenzioso tra i comproprietari del complesso monumentale. La maggioranza aveva affidato la gestione della Tonnara alla società attraverso un contratto di locazione, mentre una parte della minoranza ha contestato la validità dell'accordo, sostenendo che un bene in comunione non potesse essere concesso in affitto senza il consenso di tutti i proprietari. La vicenda è ancora al vaglio del tribunale civile.

 

Il Libero Consorzio di Trapani aveva già negato la classificazione della struttura come affittacamere, ritenendo non valido il contratto di locazione per l'assenza di un titolo di disponibilità dell'immobile. Sulla base di questa decisione, il Comune ha revocato la Scia.

La società ha annunciato un nuovo ricorso al Tar, che si aggiunge a quello già presentato contro il provvedimento del Libero Consorzio. Secondo La Storica Tonnara, la proprietà sarebbe "frammentata e non unanime nelle decisioni", ma esisterebbe una maggioranza stabile favorevole alla valorizzazione del complesso.

 

Lo stop riguarda una ventina di posti letto destinati agli affittacamere, che non saranno più disponibili. Restano invece attivi altri venti posti letto classificati come case vacanza.

 

La Tonnara di Scopello è uno dei siti turistici più visitati della Sicilia occidentale, con circa 35 mila visitatori l'anno. La società evidenzia inoltre che la gestione garantisce lavoro a 35 famiglie del territorio e annuncia di confidare in una rapida decisione della giustizia amministrativa.



Cronaca | 2026-08-01 18:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-08-2026/il-tar-stop-alla-caccia-in-sicilia-250.jpg

Il Tar: stop alla caccia in Sicilia

Il Tar Sicilia ha sospeso il calendario venatorio della Regione, bloccando la preapertura della stagione di caccia. La decisione arriva dopo il ricorso presentato dalla Federazione Nazionale Pro Natura e dalla Leal (Lega Antivivisezionista), con il...

Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...

Santa Ninfa si prepara ad accogliere la 29ª edizione della Sagra della Salsiccia, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate belicina. L'8 e il 9 agosto le vie Pio La Torre e Piersanti Mattarella si...







Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2026/1785509838-0-marsala-al-porto-apre-il-welcome-terminal-sala-d-attesa-e-servizi-per-i-passeggeri.jpg

Marsala, al porto apre il Welcome Terminal: sala d'attesa e servizi...

Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...