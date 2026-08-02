Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
02/08/2026 16:40:00

Petroliera della "flotta ombra" russa fermata al largo di Pantelleria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-08-2026/1785681743-0-petroliera-della-flotta-ombra-russa-fermata-al-largo-di-pantelleria.jpg

Una petroliera inserita nella cosiddetta "flotta ombra" russa, sottoposta alle sanzioni dell'Unione europea, è stata controllata questa mattina al largo di Pantelleria nell'ambito dell'operazione Eunavfor Med Irini, la missione navale dell'Ue impegnata nel Mediterraneo.

 

L'intervento è stato condotto dalla nave Thaon di Revel, ammiraglia della missione europea, che ha intercettato la petroliera Toa Payoh mentre navigava nelle acque internazionali a ovest dell'isola.

Controlli sulla bandiera della nave

La Toa Payoh, partita il 16 luglio dal porto di Cotonou, in Benin, e diretta a Istanbul, navigava dichiarando di battere bandiera del Camerun.

L'obiettivo dell'ispezione era verificare la nazionalità della nave, determinata proprio dalla bandiera che è autorizzata a esporre, come previsto dal diritto internazionale.

 

Il comandante non collabora, interviene un team militare

Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa, il comandante della petroliera avrebbe inizialmente rifiutato di fornire la collaborazione richiesta.

Per questo motivo, una squadra di militari italiani è stata trasportata a bordo con un elicottero decollato dalla Thaon di Revel, effettuando le verifiche previste.

L'operazione, supportata anche da una nave della Marina greca e da un aereo da pattugliamento polacco, è durata circa due ore e si è conclusa senza incidenti.

 

Crosetto: "Italia protagonista nella sicurezza del Mediterraneo"

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso il proprio apprezzamento per l'operazione.

«Desidero complimentarmi con il personale di Nave Thaon di Revel e con tutti i militari coinvolti nell'operazione per la professionalità, la preparazione e la fermezza dimostrate. Anche questa attività testimonia concretamente il contributo dell'Italia alla sicurezza del Mediterraneo e all'azione dell'Unione europea», ha dichiarato.

 

Verifiche ancora in corso

Il Ministero della Difesa sottolinea che il controllo è stato effettuato in acque internazionali, nel rispetto dell'articolo 110 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), che consente alle navi militari, in determinate circostanze, di verificare la nazionalità e la bandiera di un mercantile.

Le autorità stanno ora esaminando la documentazione e le informazioni raccolte durante l'ispezione per completare gli accertamenti.



Cronaca | 2026-08-01 18:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-08-2026/il-tar-stop-alla-caccia-in-sicilia-250.jpg

Il Tar: stop alla caccia in Sicilia

Il Tar Sicilia ha sospeso il calendario venatorio della Regione, bloccando la preapertura della stagione di caccia. La decisione arriva dopo il ricorso presentato dalla Federazione Nazionale Pro Natura e dalla Leal (Lega Antivivisezionista), con il...

Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...

Santa Ninfa si prepara ad accogliere la 29ª edizione della Sagra della Salsiccia, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate belicina. L'8 e il 9 agosto le vie Pio La Torre e Piersanti Mattarella si...







Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2026/1785509838-0-marsala-al-porto-apre-il-welcome-terminal-sala-d-attesa-e-servizi-per-i-passeggeri.jpg

Marsala, al porto apre il Welcome Terminal: sala d'attesa e servizi...

Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...