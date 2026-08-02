Contestano il conto, poi devastano il pub: maxi rissa a Palermo
Doveva essere una normale serata nel centro storico di Palermo, ma una discussione per il prezzo delle consumazioni è degenerata in una violenta rissa che ha coinvolto una quindicina di persone. Il bilancio è di un locale devastato, clienti terrorizzati e indagini in corso per identificare i responsabili.
L'episodio è avvenuto intorno all'1.30 della notte in via Calderai, davanti al pub Primus.
Lite per il conto, poi scoppia la rissa
Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da un diverbio sul costo delle bevande. La discussione, inizialmente verbale, è rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione di gruppo.
Tra spintoni, schiaffi e pugni, la situazione è sfuggita di mano. I facinorosi hanno poi rivolto la loro rabbia contro il locale, mandando in frantumi le vetrate del pub e seminando il panico tra i clienti presenti.
Anche alcune persone intervenute nel tentativo di riportare la calma sarebbero state aggredite dal gruppo.
L'arrivo dei carabinieri
Scattato l'allarme al numero unico di emergenza, sul posto sono intervenute le pattuglie del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri. Al loro arrivo, però, gli aggressori si erano già dileguati tra le vie del centro storico.
I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.
Indagini con le telecamere
Un ruolo decisivo potrebbe essere svolto dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona e all'interno del pub.
Le riprese sono ora al vaglio degli investigatori, che puntano a identificare i partecipanti alla rissa e ad attribuire le responsabilità per i danneggiamenti e le aggressioni.
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