Scossone in ATM Trapani, si dimette Franco Murana: "Solo motivi personali"

02/08/2026 14:37:00

Si chiude un capitolo ai vertici di ATM Trapani. Francesco Murana ha rassegnato ieri le dimissioni dalla presidenza della società partecipata al 100% dal Comune, ponendo fine a un incarico che lo ha visto attraversare gran parte della sindacatura di Giacomo Tranchida.

Una scelta che arriva in un momento delicato per l'azienda e che costringe adesso Palazzo d'Alì a individuare rapidamente un nuovo presidente.

La notizia, inizialmente priva di spiegazioni ufficiali, aveva alimentato interrogativi anche nel dibattito cittadino.

A chiedere pubblicamente chiarimenti era stato, tra gli altri, l'ex prefetto ed candidato sindaco di Trapani Valerio Valenti, proprio peché le dimissioni rischiavano di passare in secondo piano, oscurate dalle tensioni politiche sulla maggioranza e dagli scontri in Consiglio comunale.

Le motivazioni, però, sono arrivate poche ore dopo direttamente da Murana, che ha escluso qualsiasi retroscena politico.

"La decisione di rassegnare le mie dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione di ATM è maturata esclusivamente per motivi strettamente personali, che oggi non mi consentono più di garantire la presenza quotidiana e l'impegno costante che un ruolo di tale responsabilità richiede."

Murana precisa inoltre che i rapporti con il socio unico, il Comune di Trapani, e con l'amministrazione comunale "sono stati e saranno sempre improntati alla massima stima e collaborazione" e che "non vi è alcuna altra ragione alla base della mia scelta".

Le dimissioni arrivano mentre ATM è impegnata negli ultimi adempimenti amministrativi che dovranno accompagnare la crescita della società nei prossimi anni.

L'azienda, infatti, non gestisce soltanto il trasporto pubblico urbano. È anche la società che amministra le aree di sosta a pagamento della città e che dovrà avere un ruolo centrale nell'avvio del Bus Rapid Transit (BRT), il progetto su cui l'amministrazione Tranchida punta per ridisegnare la mobilità cittadina.

Proprio per questo ATM rappresenta una delle partecipate più importanti del Comune, sia dal punto di vista operativo sia sotto il profilo economico.

Negli ultimi mesi la società aveva inoltre chiuso una lunga stagione di tensioni sindacali con la firma del nuovo contratto integrativo aziendale, approvato dalla larga maggioranza dei lavoratori, un passaggio considerato fondamentale per normalizzare i rapporti interni e preparare la nuova fase di sviluppo.

"Lascio un'azienda in salute"

Nel messaggio con cui ha annunciato il proprio addio, Murana rivendica i risultati raggiunti.

"Lascio un'azienda in salute, con un bilancio definito e chiuso positivamente", scrive, sottolineando che il documento contabile evidenzia un utile e che il Piano Industriale è già pronto per essere trasmesso agli uffici del Controllo Analogo e successivamente alla Giunta comunale.

Parole che vogliono consegnare l'immagine di una società con i conti in ordine e con una programmazione già definita, nonostante il cambio al vertice.

Murana, nella nota diffusa, ringrazia il sindaco Giacomo Tranchida per la fiducia ricevuta, il Consiglio di amministrazione, i dipendenti e tutti i professionisti che hanno collaborato con ATM, esprimendo la convinzione che l'azienda continuerà il percorso di crescita e innovazione intrapreso.

Per l'amministrazione comunale si apre adesso una corsa contro il tempo.

La scelta del nuovo presidente non sarà soltanto una nomina tecnica, ma una decisione destinata ad avere un peso politico e amministrativo rilevante.

Chi prenderà il posto di Murana dovrà guidare una delle società più strategiche del Comune, chiamata nei prossimi mesi a gestire il delicato equilibrio tra trasporto pubblico, mobilità sostenibile, parcheggi e attuazione del BRT.

Una sfida che arriva in una fase di forte esposizione politica dell'amministrazione Tranchida e mentre il confronto sul futuro della mobilità cittadina resta tra i temi più divisivi del dibattito pubblico.



