Marsala, caos nella strada dei lidi: «Residenti prigionieri tra auto, liti e parcheggi dubbi»
Raggiungere casa diventa un’impresa. Far passare un’ambulanza, nelle ore di punta, potrebbe diventare una corsa a ostacoli. Succede sul litorale sud di Marsala, nella strada che conduce ai lidi Gazebo e Café Blanc, nel tratto compreso tra lo Sbocco e Lido Signorino.
La segnalazione arriva da alcuni residenti, ormai esasperati da una situazione che, raccontano, si ripete ogni giorno e prosegue anche nelle ore serali: automobili parcheggiate ovunque, carreggiate ristrette, assenza di spazi di manovra e traffico completamente congestionato.
«Non riusciamo più a raggiungere le nostre abitazioni»
Il problema più grave riguarda proprio chi vive nella zona. Quando l’afflusso verso i lidi aumenta, spiegano i residenti, alcune strade diventano percorribili da una sola automobile alla volta.
La situazione sarebbe particolarmente critica nella stradella privata dove si trova il Café Blanc. Qui, secondo quanto segnalato, le auto in sosta ridurrebbero al minimo gli spazi disponibili, rendendo complicato perfino l’accesso alle abitazioni.
«Riusciamo a stento ad arrivare a casa», denunciano gli abitanti. E quando due vetture si incontrano in direzioni opposte, non resta che affidarsi alla pazienza, alla retromarcia e, spesso, alla diplomazia. Che però non sempre funziona.
Liti quotidiane e traffico paralizzato
I residenti parlano infatti di discussioni e liti quasi quotidiane tra automobilisti, bagnanti e persone che cercano semplicemente di attraversare la zona.
Mancando adeguati spazi di manovra, basta un’auto sistemata male, un veicolo che tenta di invertire la marcia o due mezzi che si incrociano per bloccare completamente la circolazione.
Il risultato è un ingorgo dal quale, una volta entrati, non è semplice uscire. Una specie di parcheggio diffuso, ma senza uscite di sicurezza.
Il timore per i mezzi di soccorso
A preoccupare maggiormente è il possibile passaggio di un’ambulanza o di un mezzo dei vigili del fuoco.
Secondo i residenti, nelle ore di maggiore afflusso un’ambulanza potrebbe impiegare anche mezz’ora per superare il traffico e raggiungere la zona interessata da un’emergenza.
Un rischio che non può essere considerato secondario, soprattutto in piena estate, quando migliaia di persone frequentano il litorale e aumentano gli interventi per malori, incidenti e difficoltà in mare.
I dubbi sui parcheggi
Nel mirino della segnalazione finiscono anche alcune aree utilizzate per la sosta nei pressi dei lidi, capaci, secondo quanto riferito, di accogliere complessivamente oltre duecento automobili.
I residenti le definiscono parcheggi «dubbi» e chiedono che venga verificata la loro regolarità: autorizzazioni, capienza, accessi, uscite, spazi di manovra e condizioni di sicurezza.
Si tratta, naturalmente, di aspetti che dovranno essere controllati dagli uffici comunali e dagli organi competenti. Ma la domanda degli abitanti è semplice: come possono essere concentrate centinaia di automobili in una zona servita da strade tanto strette, senza prevedere un adeguato piano per il traffico e la sicurezza?
La richiesta: controlli e un piano per la viabilità
Chi vive nella zona non chiede di impedire l’accesso al mare o di penalizzare le attività balneari. Chiede però che il diritto al divertimento non cancelli quello dei residenti a entrare e uscire da casa e, soprattutto, che venga garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.
Servono controlli sulla sosta, verifiche sulle aree adibite a parcheggio, una regolamentazione dei flussi e la presenza della Polizia municipale nelle fasce più critiche.
Perché il mare è di tutti. Ma le strade non possono diventare, ogni giorno, una gigantesca autoscontro senza arbitro.
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