Marsala, caos nella strada dei lidi: «Residenti prigionieri tra auto, liti e parcheggi dubbi»

Muore dopo essersi sentito male in strada. La figlia: «Nessuno ha tentato di salvarlo»

Aveva 84 anni e si trovava a pochi metri da casa, in pieno centro storico. Filippo Carollo si è accasciato su una panchina dopo una passeggiata. Attorno a lui c’erano conoscenti, passanti, giovani seduti a mangiare. Qualcuno ha chiamato...