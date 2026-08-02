Mafia a Petrosino, il generale Del Monaco a Trapani incontra i carabinieri dell’inchiesta

02/08/2026 08:31:00

Il vertice dei Carabinieri in Sicilia arriva a Trapani per ringraziare personalmente i militari che hanno lavorato all’inchiesta sulla mafia a Petrosino. Il generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato il Comando provinciale, incontrando gli investigatori impegnati nell’operazione che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di dodici persone.

Ad accogliere il generale è stato il comandante provinciale dei Carabinieri di Trapani, Mauro Carrozzo.

L’incontro con gli investigatori

Nel corso della visita, Del Monaco ha incontrato i militari del Nucleo Investigativo che hanno condotto la complessa attività d’indagine nel territorio di Petrosino.

L’inchiesta è culminata nell’esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di dodici persone, disposta dal gip di Palermo, e in nove decreti di perquisizione emessi dalla Procura per i minorenni di Palermo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel territorio di Petrosino sarebbe stata operativa un’organizzazione mafiosa inserita nel mandamento di Mazara del Vallo.

Un gruppo capace, attraverso l’intimidazione e i metodi tipici di Cosa nostra, di esercitare il controllo del territorio e di garantire il sostentamento economico dell’organizzazione mediante diverse attività illecite.

“Professionalità e determinazione”

Il generale Del Monaco ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti dei carabinieri impegnati nelle indagini, sottolineando la professionalità, la determinazione e l’elevato livello investigativo dimostrati.

Il comandante della Legione ha inoltre evidenziato come il contrasto alla criminalità organizzata rappresenti uno dei principali presìdi di legalità e sicurezza sul territorio.

Un impegno che, secondo Del Monaco, contribuisce anche a rafforzare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l’Arma dei Carabinieri.

Le visite a Partanna e Gibellina

Dopo l’incontro al Comando provinciale di Trapani, il generale si è recato anche nelle Stazioni dei Carabinieri di Partanna e Gibellina.

Qui ha incontrato i militari in servizio, manifestando il proprio apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente a favore delle comunità locali.

Del Monaco ha ricordato il ruolo fondamentale delle Stazioni, che continuano a rappresentare il punto più vicino dell’Arma ai cittadini: presìdi impegnati nella prevenzione dei reati, nel contrasto all’illegalità e nell’assistenza alla popolazione.

La visita ha rappresentato, dunque, un riconoscimento non soltanto per le grandi attività investigative, come quella condotta sulla mafia a Petrosino, ma anche per il lavoro meno visibile e quotidiano svolto dai carabinieri nei centri della provincia di Trapani.



