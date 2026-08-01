Ars, via libera a 45 milioni per incendi, disabilità e caro voli. Galvagno non esclude elezioni anticipate

01/08/2026 06:00:00

Quarantacinque milioni approvati in poche ore, senza imboscate parlamentari e con maggioranza e opposizione capaci, almeno per una volta, di mettere da parte il consueto braccio di ferro. L’Assemblea regionale siciliana ha dato il via libera al disegno di legge 1030, stralcio IV, che finanzia interventi urgenti per gli incendi, la Protezione civile, la disabilità, il trasporto aereo e alcuni servizi pubblici essenziali.

Una prova di efficienza istituzionale rivendicata dal governo Schifani e dai gruppi parlamentari del centrodestra. Ma mentre all’Ars si celebrava l’insolita rapidità dei lavori, il presidente dell’Assemblea, Gaetano Galvagno, non escludeva del tutto l’ipotesi di elezioni regionali anticipate.

Dieci milioni alle imprese colpite dagli incendi

La parte più urgente del provvedimento riguarda i danni provocati dagli incendi che nelle ultime settimane hanno devastato campagne, aziende e infrastrutture in diverse zone della Sicilia.

Sono stati stanziati 10 milioni di euro per i ristori alle imprese agricole che hanno subito danni ai raccolti, ai mezzi e ai capannoni. Altri 15 milioni vengono destinati alla Protezione civile, chiamata a sostenere gli interventi nei territori colpiti e a fronteggiare le conseguenze dell’emergenza.

Per il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Bica, la velocità dell’approvazione ha avuto un valore concreto: chi ha perso la propria attività nei roghi, sostiene, non poteva attendere i tempi ordinari della politica regionale.

Disabilità, Asacom e bonus contro il caro voli

Il disegno di legge interviene anche sul fronte sociale.

Al Fondo per la disabilità vengono destinati 8 milioni di euro, mentre altri 3 milioni finanzieranno gli Asacom, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione che seguono gli alunni con disabilità nelle scuole.

Ci sono poi 8 milioni per proseguire le misure contro il caro voli, un problema che ritorna puntualmente nei periodi di maggiore richiesta. Per i siciliani, infatti, l’aereo non è esattamente un capriccio da fine settimana: spesso è l’unico modo per raggiungere il resto del Paese senza affrontare viaggi interminabili e collegamenti ferroviari che sembrano provenire da un’altra epoca.

Le assunzioni in Ast e Seus

L’Ars ha inoltre approvato una deroga al divieto di assunzioni per Ast e Seus, le due società regionali che gestiscono rispettivamente parte del trasporto pubblico e il servizio di emergenza sanitaria 118.

La misura dovrebbe consentire di rafforzare gli organici e garantire la continuità dei servizi, soprattutto nelle postazioni del 118 dove la carenza di personale rende sempre più difficile coprire i turni.

Secondo l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, il vincolo sulle assunzioni rischiava di compromettere la piena operatività delle due partecipate. La deroga, dunque, viene presentata come una scelta necessaria per evitare ulteriori problemi a servizi già sottoposti a forti pressioni.

Le nuove regole sugli impianti energetici

Il provvedimento definisce anche le aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, in attuazione della normativa nazionale.

L’obiettivo è stabilire criteri più chiari per l’installazione degli impianti, superando una gestione affidata spesso a valutazioni differenti da Comune a Comune. Una questione particolarmente delicata in Sicilia, dove la transizione energetica si scontra con la tutela del paesaggio, dei terreni agricoli e delle attività produttive.

Schifani: “Risposte immediate nelle emergenze”

Il presidente della Regione Renato Schifani ha ringraziato la maggioranza per la compattezza dimostrata e l’opposizione per l’atteggiamento costruttivo tenuto sui provvedimenti di interesse generale.

Schifani ha sottolineato la rapidità con cui governo e Parlamento regionale hanno approvato gli interventi per le zone colpite dagli incendi, rivendicando anche le misure destinate alla disabilità, agli Asacom, al caro voli e ai servizi di Ast e Seus.

Soddisfatto anche il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Stefano Pellegrino, che parla di una dimostrazione della capacità delle istituzioni siciliane di agire quando riescono a mettere da parte le divisioni politiche.

Pellegrino ha ringraziato il governo, i capigruppo, gli assessori presenti in Aula e il presidente Galvagno per la conduzione dei lavori. Insomma, una giornata di complimenti reciproci. Evento non frequentissimo a Palazzo dei Normanni.

Galvagno e l’ipotesi delle elezioni anticipate

Sullo sfondo dell’approvazione della manovra resta però il tema della durata della legislatura.

Interpellato dai giornalisti sulle voci di possibili elezioni regionali anticipate, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno non ha escluso l’ipotesi. Ha ricordato che resta da capire se la legislatura arriverà alla sua scadenza naturale, nell’autunno del 2027, oppure se il voto verrà anticipato.

Galvagno ha intanto indicato le prossime tappe del lavoro parlamentare: una nuova manovra finanziaria a settembre e, subito dopo, l’approvazione del nuovo regolamento dell’Assemblea.

Tra gli obiettivi c’è l’abolizione del voto segreto. Su questo punto Galvagno ha proposto un accordo con l’opposizione: approvare apertamente la modifica, evitando il paradosso – o la “barzelletta”, per usare la sua espressione – di votare a scrutinio segreto proprio l’abolizione dello scrutinio segreto.

Per ora, dunque, i 45 milioni sono stati approvati. Sulla durata della legislatura, invece, il conto resta ancora tutto politico.



