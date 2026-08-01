Marsala, al porto apre il Welcome Terminal: sala d'attesa e servizi per i passeggeri

01/08/2026 09:00:00

A poco più di due settimane dall'incontro tra Liberty Lines, la Sindaca di Marsala Andreana Patti e l’armatore di Egadi Charter Davide Parrinello, arriva un primo risultato concreto della collaborazione avviata tra amministrazione comunale e operatori del trasporto marittimo.



Venerdì 31 luglio è stato infatti inaugurato presso il porto di Marsala il nuovo “Welcome Terminal”, una struttura che sarà immediatamente messa a disposizione dei viaggiatori come sala d’attesa e punto servizi durante l’intera stagione estiva.



L’apertura del terminal rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento dell’accoglienza dei passeggeri che transitano quotidianamente dallo scalo marsalese verso le Isole Egadi, offrendo finalmente spazi adeguati e servizi essenziali in un’area caratterizzata da un costante incremento dei flussi turistici.



Un progetto nato per migliorare l’accoglienza nei porti siciliani

I Welcome Terminal sono strutture marittime prefabbricate a basso impatto ambientale, progettate durante il governo regionale guidato dall’allora Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci con l’obiettivo di elevare gli standard di accoglienza nei porti delle isole minori siciliane.

Installati tra il 2020 e il 2021 in prossimità di diversi scali marittimi della Sicilia occidentale, questi terminal avrebbero dovuto garantire ai viaggiatori una serie di servizi fondamentali, quali aree di attesa protette, servizi igienici e punti informativi. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le strutture non sono mai entrate realmente in funzione, rimanendo inutilizzate nonostante il loro potenziale valore per residenti e visitatori.



L’impegno di Liberty Lines per la gestione delle strutture

Consapevole della necessità di lavorare al miglioramento dell’esperienza dei passeggeri anche a terra, Liberty Lines ha avviato sin dal 2022 un dialogo con diverse amministrazioni pubbliche al fine di individuare formule gestionali che consentissero di riattivare queste infrastrutture.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio percorso di miglioramento che la compagnia sta portando avanti da anni e che coinvolge ogni aspetto della propria attività. Negli ultimi tre anni Liberty Lines ha infatti investito nel rinnovamento della flotta con l’ingresso di nove nuove unità navali, nella formazione continua del personale, nell’aggiornamento dei sistemi informatici e delle piattaforme di vendita digitale e nello sviluppo di servizi complementari destinati a rendere l’esperienza di viaggio sempre più semplice, sicura e confortevole.

Una strategia che trova conferma anche nei dati di soddisfazione dei clienti: una ricerca indipendente realizzata nel 2025 su oltre 12.000 passeggeri ha attribuito a Liberty Lines un punteggio medio di gradimento pari a 9,2 su 10, attestando l’elevata qualità percepita del servizio.

Il primo esempio concreto di recupero di queste strutture risale al 2023, quando Liberty Lines ha sottoscritto un accordo con il Comune di Favignana per la concessione e la gestione del Welcome Terminal dell’isola.

La struttura è stata oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria che ha permesso di incrementare i posti a sedere disponibili, riattivare i servizi igienici, installare un sistema di climatizzazione e attivare una moderna biglietteria elettronica. Un’esperienza che ha prodotto risultati positivi sia per i residenti sia per i numerosi turisti che quotidianamente utilizzano il porto.

Sulla scia di questo modello, Liberty Lines aveva avanzato analoga richiesta per le strutture presenti a Marsala, Favignana, Marettimo e Levanzo. Grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Comune di Marsala, il Welcome Terminal della città potrà ora finalmente entrare in funzione.

La struttura offrirà ai viaggiatori:

servizi igienici pubblici;

una sala d’attesa climatizzata con circa 50 posti a sedere;

prese elettriche per la ricarica di smartphone e dispositivi elettronici;

monitor informativi con aggiornamenti in tempo reale sulle partenze e sugli orari dei collegamenti marittimi.

Liberty Lines assumerà la gestione della struttura, occupandosi delle attività di manutenzione ordinaria e delle pulizie durante l’intero periodo estivo.

Successivamente sono previsti ulteriori interventi di allestimento che consentiranno di trasferire all’interno del Welcome Terminal anche la biglietteria della compagnia, mantenendo contestualmente attivi tutti i servizi pubblici e la sala d’attesa.

Il progetto coinvolge anche Egadi Charter, nell’ambito di una più ampia riorganizzazione degli spazi portuali. La precedente biglietteria Liberty Lines verrà infatti concessa in uso alla compagnia marsalese, mentre entrambe le società si sono impegnate a realizzare interventi di riqualificazione delle aree circostanti.

L’obiettivo condiviso è quello di migliorare il decoro urbano e la fruibilità dell’area portuale, rendendola più sicura, accessibile e accogliente per cittadini e visitatori.

Marco Dalla Vecchia, Direttore delle Infrastrutture di Liberty Lines, commenta: “Si tratta di un ottimo esempio di collaborazione tra pubblico e privato. Il Comune di Marsala ha compreso pienamente le esigenze legate al miglioramento dei servizi per i passeggeri avanzate dai principali operatori che operano nell’area e ha saputo individuare una soluzione condivisa con l’obiettivo di riqualificare una parte importante del porto. Il risultato è un beneficio concreto per residenti, pendolari e turisti che ogni giorno transitano da questo scalo.”

La Sindaca di Marsala, Andreana Patti, dichiara: “L’apertura del Welcome Terminal rappresenta un intervento significativo per migliorare l’accoglienza e la qualità dei servizi offerti nel nostro porto. Grazie alla collaborazione con gli operatori marittimi siamo riusciti a restituire alla città una struttura rimasta inutilizzata per troppo tempo, trasformandola in uno spazio utile e funzionale per cittadini e visitatori. Il Welcome Terminal non è soltanto un nuovo servizio, ma il simbolo di una visione più ampia: fare del nostro porto una porta di accesso sempre più efficiente ed attrattiva, capace di sostenere la crescita del turismo e lo sviluppo economico della città. In questa stessa direzione si inserisce la richiesta che rivolgeremo alla Regione Siciliana di potenziare i collegamenti con le Isole Egadi. L’aumento delle frequenze rappresenterebbe una risposta concreta alla crescente domanda turistica e continuerebbe a rafforzare il ruolo strategico di Marsala quale principale punto di collegamento dell’arcipelago, generando nuove opportunità per il territorio e per il suo sistema economico”

Davide Parrinello, armatore di Egadi Charter, aggiunge: “Fin dall’inizio abbiamo trovato con Liberty Lines un’intesa improntata alla collaborazione e alla reciproca soddisfazione, con l’obiettivo comune di offrire un servizio migliore a tutti i passeggeri. Va riconosciuto al Comune di Marsala il merito di aver compreso immediatamente le esigenze degli operatori e di essersi attivato con rapidità ed efficacia per consentire la realizzazione di questo importante intervento.”

Con l’inaugurazione del Welcome Terminal, Marsala compie dunque un passo concreto verso un sistema di accoglienza più moderno ed efficiente, rafforzando il proprio ruolo di porta d’accesso privilegiata alle Isole Egadi e migliorando l’esperienza di viaggio di migliaia di passeggeri ogni anno.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



