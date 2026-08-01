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Cronaca

» Meteo
01/08/2026 08:07:00

Agosto parte col caldo: Sicilia sotto l’anticiclone, allerta incendi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-08-2026/agosto-parte-col-caldo-sicilia-sotto-l-anticiclone-allerta-incendi-450.jpg

Agosto si apre nel segno del caldo in Sicilia. L’anticiclone africano torna a dominare la scena e porta su tutta l’Isola una giornata di sole pieno, temperature elevate e rischio incendi in aumento.

La Protezione Civile ha infatti diramato allerta arancione su tutta la regione, segnalando condizioni favorevoli allo sviluppo e alla rapida propagazione dei roghi, complice il caldo e la vegetazione secca.

 

Sole ovunque, temperature in salita

Il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta la Sicilia, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio si formerà qualche nube nelle zone interne, con possibili brevi rovesci sui rilievi, ma senza effetti rilevanti.

Le temperature tornano a salire in modo deciso:

  • fino a 40°C ad Agrigento
  • fino a 42°C a Caltanissetta
  • valori tra 35 e 38°C nelle principali città

Sulle coste il caldo sarà leggermente più contenuto, ma con afa in aumento soprattutto nelle ore serali e notturne.

 

Weekend rovente, ma con qualche disturbo

Anche domenica 2 agosto il quadro resta simile: sole prevalente e caldo diffuso, con temperature sopra la media.

Nel pomeriggio non si escludono rovesci o temporali di calore nelle aree interne, in particolare tra Madonie, Nebrodi e Sicilia centro-orientale, ma si tratterà di fenomeni rapidi.

 

Notti tropicali e afa

Un altro elemento da tenere d’occhio è il caldo notturno: le temperature faticheranno a scendere sotto i 25-28 gradi, soprattutto nelle città costiere.

Le cosiddette “notti tropicali” renderanno più difficile il riposo e aumenteranno il disagio fisico.

 

Attenzione agli incendi

Con queste condizioni, resta altissimo il rischio incendi. Le autorità raccomandano:

  • evitare comportamenti a rischio (fuochi, mozziconi, lavori con scintille)
  • segnalare subito eventuali focolai
  • prestare attenzione nelle aree boschive e rurali



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