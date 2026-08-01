San Vito, parla il Sindaco: "Ecco cosa è accaduto"
Dopo ore di preoccupazione e le numerose segnalazioni di bagnanti che nel pomeriggio avevano denunciato la presenza di una chiazza di carburante in mare e un forte odore di gasolio, arriva l'aggiornamento ufficiale del Comune di San Vito Lo Capo.
L'amministrazione comunale interviene per fare chiarezza sull'episodio che oggi ha interessato il tratto di mare della celebre spiaggia, dove i bagnini avevano invitato le persone a uscire dall'acqua e, a scopo precauzionale, era stata issata la bandiera rossa.
Il sindaco: "Solo un inconveniente tecnico"
«Si è trattato di un inconveniente di natura tecnica, affrontato tempestivamente grazie all'intervento della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di San Vito Lo Capo, che ringrazio per la professionalità e la rapidità dell'azione», dichiara il sindaco Francesco La Sala.
Il primo cittadino precisa inoltre che l'innalzamento della bandiera rossa «è stato disposto esclusivamente a titolo precauzionale, al fine di consentire le necessarie verifiche, nel pieno rispetto del principio di tutela della salute pubblica».
Balneazione sconsigliata solo per oggi
Il Comune invita comunque, per la giornata di oggi, a evitare la balneazione fino al completamento degli ultimi accertamenti.
Allo stesso tempo arriva un messaggio rassicurante: «Non sono emerse situazioni di pericolo per la salute», si legge nella nota diffusa dall'amministrazione.
Da domani il ritorno alla normalità
Salvo diverse comunicazioni da parte delle autorità competenti, da domani la spiaggia di San Vito Lo Capo dovrebbe tornare pienamente fruibile.
La vicenda aveva provocato forte preoccupazione tra residenti e turisti dopo che, nel primo pomeriggio, diversi bagnanti avevano segnalato acqua improvvisamente scura, odore di gasolio e una presunta chiazza di carburante che, secondo alcune testimonianze, si sarebbe estesa dal porto verso la zona di Macari. Gli accertamenti svolti nel corso della giornata hanno portato il Comune a escludere, allo stato attuale, rischi per la salute pubblica, pur mantenendo per oggi un atteggiamento di massima prudenza.
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