Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Mare e pesca
01/08/2026 14:39:00

San Vito Lo Capo, mare sporco e odore di gasolio: bagnanti costretti a uscire dall'acqua

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-08-2026/1785588245-0-san-vito-lo-capo-mare-sporco-e-odore-di-gasolio-bagnanti-costretti-a-uscire-dall-acqua.jpg

Una giornata di mare che si è trasformata in un incubo per centinaia di bagnanti a San Vito Lo Capo.

 

Il mare, fino a pochi minuti prima limpido, ha iniziato a cambiare colore: l'acqua è apparsa improvvisamente scura e sporca, mentre nell'aria si è diffuso un forte odore di gasolio. In un tratto di spiaggia è scattato l'allarme e i bagnini hanno invitato le persone a uscire immediatamente dall'acqua per precauzione.

 

La causa sarebbe uno sversamento di carburante in mare. Secondo le prime segnalazioni raccolte, il gasolio potrebbe provenire da un impianto di rifornimento presente nell'area portuale, ma su questo aspetto sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti. Così come è probabile che si tratti di sversamento di qualche grossa imbarcazione.

 

Diversi cittadini hanno documentato la presenza della presunta chiazza di carburante, che secondo le testimonianze si estenderebbe dal porto di San Vito Lo Capo fino alla zona di Macari. Le immagini e i racconti diffusi sui social mostrano un mare visibilmente compromesso, con numerosi commenti di turisti e residenti indignati per quanto accaduto.

 

L'episodio, oltre a rovinare una giornata di vacanza in una delle spiagge più conosciute e frequentate della Sicilia, desta forte preoccupazione anche per le possibili conseguenze ambientali e sanitarie.



Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...

Santa Ninfa si prepara ad accogliere la 29ª edizione della Sagra della Salsiccia, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate belicina. L'8 e il 9 agosto le vie Pio La Torre e Piersanti Mattarella si...







Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2026/1785509838-0-marsala-al-porto-apre-il-welcome-terminal-sala-d-attesa-e-servizi-per-i-passeggeri.jpg

Marsala, al porto apre il Welcome Terminal: sala d'attesa e servizi...

Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...