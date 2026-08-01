Pantelleria, dopo la visita di Mattarella il grazie del Parco e l'omaggio del Passito DOC

01/08/2026 09:13:00

La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria, in occasione del decimo anniversario del Parco Nazionale, continua a lasciare il segno sull'isola. Dopo una giornata definita "storica" per la prima presenza di un Capo dello Stato a Pantelleria, arrivano i ringraziamenti dell'Ente Parco e il racconto di uno dei momenti simbolici della visita: l'omaggio del Passito di Pantelleria DOC, consegnato al Presidente come espressione dell'identità dell'isola.

Il Parco: "Una pagina di storia per Pantelleria"

L'Ente Parco Nazionale ha definito quella del 28 luglio una giornata destinata a rimanere nella memoria della comunità pantesca. Per la prima volta, infatti, un Presidente della Repubblica ha visitato l'isola prendendo parte alle celebrazioni per il decennale del Parco.

Nel messaggio diffuso dall'Ente si sottolinea la grande partecipazione dei cittadini, che hanno accolto Mattarella in piazza Cavour, e il valore di una visita che, secondo il Parco, ha rappresentato anche un riconoscimento per un territorio spesso percepito come periferico ma custode di un patrimonio naturale e culturale di valore internazionale.

Il presidente del Parco, Italo Cucci, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento: cittadini, dipendenti e collaboratori dell'Ente, Comune, Aeronautica Militare, ENAC, associazioni locali e produttori agricoli.

«Siamo commossi, felici, onorati e orgogliosi. Non dimenticheremo mai le parole del Presidente Mattarella e la sua vicinanza», ha dichiarato Cucci, ricordando anche la visita all'Arco dell'Elefante insieme al sindaco e al fondatore del Parco, Salvatore Gino Gabriele.

Il Passito DOC come simbolo dell'isola

Tra i momenti più significativi della visita istituzionale c'è stata anche la consegna di un dono speciale al Capo dello Stato.

Il Consorzio di Tutela dei Vini DOC Pantelleria ha infatti omaggiato Mattarella con una doppia magnum di Passito di Pantelleria DOC, realizzata con un'etichetta personalizzata dedicata al Presidente della Repubblica.

La consegna è avvenuta al Museo Geonaturalistico di Punta Spadillo, nel corso delle celebrazioni del decennale del Parco.

Il Passito è stato scelto perché rappresenta una delle espressioni più autentiche dell'identità pantesca: un vino nato da una viticoltura eroica, modellata nei secoli dal vento, dalla pietra vulcanica e dal lavoro dell'uomo. Una tradizione agricola riconosciuta anche dall'UNESCO con il patrimonio immateriale della pratica della vite ad alberello.

"Un patrimonio di uomini, natura e tradizioni"

«Abbiamo avuto l'onore di donare il vino che meglio racconta la nostra identità», ha dichiarato il presidente del Consorzio, Benedetto Renda, sottolineando come il Passito rappresenti «un patrimonio costruito attraverso il lavoro quotidiano dei nostri viticoltori, la resilienza e la capacità di custodire un sapere antico».

Con questo gesto, il Consorzio ha voluto celebrare non soltanto un'eccellenza enologica, ma anche il profondo legame tra il paesaggio, la cultura agricola e la storia di Pantelleria, nel segno di una visita che ha conferito ulteriore prestigio alle celebrazioni per il decennale del Parco Nazionale.



