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Cronaca

» Immigrazione
01/08/2026 06:00:00

Triscina, il Consiglio Comunale Aperto non si farà

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2026/triscina-il-consiglio-comunale-aperto-non-si-fara-450.jpg

Era stato annunciato con una determina il 27 luglio, il Consiglio Comunale Aperto interamente dedicato a Triscina di Selinunte, che si sarebbe dovuto tenere il 4 agosto al Teatro Franco Franchi - Ciccio Ingrassia. Un unico punto all’ordine del giorno: «Valutazione ed indirizzi sulla proposta strategica per la rigenerazione urbana e il rilancio della borgata di Triscina».

 

Del resto, quale migliore occasione se non questa (piena stagione turistica, le ultime cinque settimane di villeggiatura) per fare proposte strategiche su una borgata marittima? Soprattutto se la si può trasformare pure in un evento quasi da cartellone, praticamente un incontro culturale e di intrattenimento – per unire l’utile al dilettevole?

Eppure, purtroppo, in soli due giorni è stato cancellato. La ragione sarebbe una «sopravvenuta criticità di natura tecnico-organizzativa», relativa proprio al Teatro di Triscina, che non consentirebbe «la partecipazione della cittadinanza». Partecipazione che comunque è prevista – nelle giornate di fine luglio, così come il 6 agosto – per le due commedie dialettali portate in scena dall’Associazione Araba Fenice.

 

Cosa è successo, allora? E perché non è stato possibile riprogrammare il Consiglio, o spostarlo in un’altra sede (come l’ingresso lato Triscina del Parco Archeologico)?

Oggi Triscina vive uno dei momenti forse più cupi della sua storia recente. E non solo per gli eventi tragici che hanno colpito la comunità pochi giorni fa, ma anche per una serie di problemi di natura infrastrutturale. Tra le molte cose, a Triscina anche quest’anno manca l’acqua. In diverse zone periodicamente salta la corrente elettrica – brevi black-out spesso seguiti dall’assenza totale di segnale della rete cellulare. E ovviamente non si può dimenticare l’intera gestione dei cantieri stradali per i lavori sulla fognatura. Cantieri che si sarebbero dovuti chiudere i primi di luglio, e invece perdurano, e mettono a disagio imprenditori e residenti.

 

Ecco, oggi, in effetti, un incontro con la cittadinanza – con tutte le eccezionalità del caso – avrebbe fatto bene. Non perché sia necessario parlare di «proposte strategiche», anche perché per quello siamo forse fuori tempo, e in più di proposte e idee ne sono arrivate – di recente – in vista dell’elaborazione del nuovo PUG, il Piano Urbanistico Generale. Ma avrebbe fatto bene perché la partecipazione pubblica è fatta di confronto. E questo confronto, ad agosto, avrebbe visto la partecipazione pure di chi è Triscinaro a metà – villeggianti, ex residenti tornati per l’estate, persone che soltanto adesso hanno potuto vedere con il loro occhi lo stato in cui versa l’intera borgata.

Il problema “Triscina” è così tanto complesso, e intrecciato ad altre questioni collaterali, che non può – con tutta probabilità – essere risolto da un’Amministrazione Comunale. Può essere però ovviato con l’aiuto di un’Amministrazione Comunale, lì dove esiste la volontà di ascoltare le voci “dal basso”, e di farsene carico nelle sedi opportune.

Ma è mancato l’incontro, manca questo incontro da ormai troppo tempo.

 

Daria Costanzo



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