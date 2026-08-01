Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
01/08/2026 11:45:00

Marsala, online gli orari dei divieti di sosta per la pulizia delle strade: ecco come consultarli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2026/marsala-online-gli-orari-dei-divieti-di-sosta-per-la-pulizia-delle-strade-ecco-come-consultarli-450.jpg

Dopo il giro di vite sui controlli e le decine di multe elevate nelle scorse settimane, il Comune di Marsala mette a disposizione dei cittadini un nuovo strumento per evitare sanzioni e facilitare il rispetto dei divieti di sosta. 

 

E' infatti disponibile una pagina web che raccoglie, strada per strada, gli orari del divieto di sosta legati al servizio di pulizia notturna.


La nuova sezione del sito comunale consente di consultare in modo semplice le fasce orarie dello spazzamento meccanizzato, già indicate dalla segnaletica presente nelle vie cittadine. Sono elencate oltre 150 strade, organizzate in base alla notte della settimana in cui è previsto il servizio.


La consultazione è resa ancora più semplice grazie a un sistema di filtri che permette di cercare direttamente il nome della via oppure la notte interessata, così da verificare rapidamente quando è necessario spostare l'auto.


La pagina è consultabile su Comune di Marsala - Divieti di sosta per pulizia notturna delle strade.


Il Comune ricorda comunque che gli orari pubblicati hanno valore informativo: fa sempre fede la segnaletica stradale presente sul posto, che indica il divieto di sosta effettivamente in vigore nella singola via. L'iniziativa punta a ridurre i disagi per gli automobilisti e, allo stesso tempo, a consentire agli operatori di Formula Ambiente di svolgere regolarmente il servizio di spazzamento, già ostacolato in passato dalla presenza di auto parcheggiate in divieto di sosta.



Dai Comuni | 2026-07-31 20:40:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2026/tornano-operative-le-elisuperfici-delle-egadi-250.jpg

Tornano operative le elisuperfici delle Egadi

Sono tornate pienamente operative le elisuperfici di Favignana, Levanzo e Marettimo. Ad annunciarlo è il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto, che parla di un risultato importante per garantire la sicurezza e l'assistenza sanitaria...

Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...

Santa Ninfa si prepara ad accogliere la 29ª edizione della Sagra della Salsiccia, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate belicina. L'8 e il 9 agosto le vie Pio La Torre e Piersanti Mattarella si...







Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2026/1785509838-0-marsala-al-porto-apre-il-welcome-terminal-sala-d-attesa-e-servizi-per-i-passeggeri.jpg

Marsala, al porto apre il Welcome Terminal: sala d'attesa e servizi...

Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...