Marsala, online gli orari dei divieti di sosta per la pulizia delle strade: ecco come consultarli
Dopo il giro di vite sui controlli e le decine di multe elevate nelle scorse settimane, il Comune di Marsala mette a disposizione dei cittadini un nuovo strumento per evitare sanzioni e facilitare il rispetto dei divieti di sosta.
E' infatti disponibile una pagina web che raccoglie, strada per strada, gli orari del divieto di sosta legati al servizio di pulizia notturna.
La nuova sezione del sito comunale consente di consultare in modo semplice le fasce orarie dello spazzamento meccanizzato, già indicate dalla segnaletica presente nelle vie cittadine. Sono elencate oltre 150 strade, organizzate in base alla notte della settimana in cui è previsto il servizio.
La consultazione è resa ancora più semplice grazie a un sistema di filtri che permette di cercare direttamente il nome della via oppure la notte interessata, così da verificare rapidamente quando è necessario spostare l'auto.
La pagina è consultabile su Comune di Marsala - Divieti di sosta per pulizia notturna delle strade.
Il Comune ricorda comunque che gli orari pubblicati hanno valore informativo: fa sempre fede la segnaletica stradale presente sul posto, che indica il divieto di sosta effettivamente in vigore nella singola via. L'iniziativa punta a ridurre i disagi per gli automobilisti e, allo stesso tempo, a consentire agli operatori di Formula Ambiente di svolgere regolarmente il servizio di spazzamento, già ostacolato in passato dalla presenza di auto parcheggiate in divieto di sosta.
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