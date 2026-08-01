Marsala, il Comune vuole affidare la palestra "Grillo" di Porticella

01/08/2026 08:07:00

Pubblicato il bando per assegnare la palestra “Nicola Grillo” di piazza Marconi, a Marsala. Lo rende noto il settore Attività culturali e Sport che, con proprio provvedimento, ha emanato il bando per raccogliere le richieste di concessione dell’impianto sportivo in uso stagionale, dal prossimo 1° settembre e fino al 30 giugno 2027, in orario pomeridiano/serale.

Così come prevede il Regolamento comunale, l'istanza per l'affidamento della Palestra può essere presentata da Associazioni sportive affiliate a Federazioni ed Enti riconosciuti dal CONI, nonché da altri Organismi associativi che promuovono lo sport e ne perseguono le finalità socioformative. Il modulo-richiesta, da presentarsi entro il prossimo 12 agosto - e contenente anche altri utili allegati - è online alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/bando-per-assegnazione-in-uso-stagionale-palestra-n-grillo.



