Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
01/08/2026 13:43:00

Furti tra Campobello e Castelvetrano, due arresti 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-08-2026/1785584715-0-furti-tra-campobello-e-castelvetrano-due-arresti.jpg

Due persone di Castelvetrano sono finite agli arresti domiciliari con l'accusa di aver messo a segno una serie di furti aggravati e di aver utilizzato indebitamente strumenti di pagamento. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip, su richiesta della Procura della Repubblica di Marsala.

 

L'indagine riguarda numerosi episodi avvenuti tra l'ottobre 2025 e il maggio 2026 ai danni di attività commerciali, abitazioni private ed enti pubblici nei territori di Castelvetrano e Campobello di Mazara.

 

L'indagine

 

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, le investigazioni sono partite dalla riunione di diversi procedimenti relativi a furti e all'utilizzo illecito di carte carburante. Gli episodi, concentrati in un arco temporale ristretto e caratterizzati da modalità ritenute seriali, avrebbero evidenziato una stabile collaborazione tra i due indagati.

Gli investigatori ritengono di aver raccolto elementi sufficienti per attribuire ai due numerosi reati che, secondo gli inquirenti, avevano alimentato un forte clima di preoccupazione tra i cittadini.

 

Cosa sarebbe stato rubato

 

Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, il furto di denaro contante, somme prelevate dai registratori di cassa, computer, monitor, telefoni cellulari, sigarette, carte carburante aziendali, oltre al furto di un'autovettura dell'ASP di Trapani e di altra merce.

Nel corso delle indagini i Carabinieri sono riusciti a recuperare parte della refurtiva, compresa l'auto dell'ASP di Trapani che, secondo l'accusa, era stata utilizzata per commettere ulteriori furti dopo che ne era stata alterata la targa. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.

 

Arresti domiciliari

 

Al termine delle formalità di rito, i due indagati non sono stati condotti in carcere, ma sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, come disposto dall'autorità giudiziaria.

Come previsto dalla legge, gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.



Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...

Santa Ninfa si prepara ad accogliere la 29ª edizione della Sagra della Salsiccia, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell'estate belicina. L'8 e il 9 agosto le vie Pio La Torre e Piersanti Mattarella si...







Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte

Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2026/1785509838-0-marsala-al-porto-apre-il-welcome-terminal-sala-d-attesa-e-servizi-per-i-passeggeri.jpg

Marsala, al porto apre il Welcome Terminal: sala d'attesa e servizi...

Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...