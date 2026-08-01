Crollo di Messina, recuperato il corpo della seconda vittima: è Rosa Leone. Ancora quattro dispersi

01/08/2026 10:22:00

Si aggrava il bilancio della tragedia di Pistunina, il quartiere della zona sud di Messina dove giovedì 30 luglio è crollata una palazzina. Nella mattinata di oggi, 1 agosto, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di Rosa Leone, seconda vittima accertata del disastro.

Il ritrovamento è avvenuto durante le delicate operazioni di scavo tra le macerie, che proseguono senza interruzione ormai da oltre quarantotto ore. Con il recupero del corpo della donna, restano ancora quattro le persone disperse, mentre i soccorritori continuano a lavorare nella speranza di individuarle.

Sul posto sono impegnate decine di vigili del fuoco, comprese le squadre specializzate Usar, le unità cinofile, gli operatori Nbcr, i droni e i mezzi per il movimento terra. Le operazioni procedono con estrema cautela, sia per la complessità dello scenario sia per la presenza di punti ancora instabili e di un incendio che continua a svilupparsi sotto le macerie.

Il Posto Medico Avanzato resta operativo, con il personale sanitario pronto a intervenire in caso di ritrovamento di eventuali superstiti, anche se con il passare delle ore le speranze di trovare persone ancora in vita si riducono progressivamente.

Tra i quattro dispersi risultano ancora Sara Leone, sorella di Rosa, Santino Magazzù, marito della donna, Alessandra Frazzica, commessa del bazar che si trovava all'interno dell'edificio, e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya.

Proseguono anche le indagini coordinate dalla Procura di Messina per chiarire le cause del crollo. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi: si lavora per accertare se il cedimento sia stato provocato da una fuga di gas oppure da problemi strutturali dell'edificio. I vigili del fuoco hanno ribadito che sarà necessario completare i rilievi tecnici prima di poter individuare con certezza l'origine della tragedia.

L'intera città continua a seguire con apprensione le operazioni di soccorso. Sul luogo del crollo sono presenti, oltre ai familiari delle persone ancora disperse, anche il sindaco Federico Basile e le autorità cittadine, che stanno coordinando l'assistenza ai parenti delle vittime e dei dispersi.



