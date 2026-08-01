Trapani accende il primo Spazio Illumina del Sud: nuovo playground in via del Cipresso
Da un luogo dimenticato creare uno spazio di comunità.
È questa la sfida che Trapani si prepara a lanciare martedì 4 agosto, quando alle 17.30 sarà inaugurato il nuovo playground di via del Cipresso, il primo Spazio Illumina realizzato nel Mezzogiorno nell'ambito del progetto nazionale "Sport Illumina". Un intervento che non punta soltanto a consegnare un campo da basket, ma a restituire un pezzo di città ai suoi abitanti, trasformando lo sport in uno strumento di inclusione sociale e rigenerazione urbana.
L'area, completamente riqualificata, sarà aperta gratuitamente a bambini, ragazzi e famiglie con l'obiettivo di fare del nuovo spazio un punto di riferimento stabile per il quartiere e non una semplice opera pubblica destinata a rimanere vuota.
L'intervento arriva dopo mesi di lavoro e di confronto con i residenti della zona. L'amministrazione comunale aveva avviato un percorso di ascolto con gli abitanti, accompagnando la riqualificazione del campetto con interventi sulle strade e sui marciapiedi delle aree circostanti, comprese alcune di competenza dello IACP.
Parallelamente sono proseguite le attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti e alle discariche abusive, con controlli che hanno portato anche all'individuazione e alla sanzione di alcuni responsabili.
Il progetto ha anche un forte valore simbolico. Proprio via del Cipresso era stata individuata dal Comune come una delle aree a maggiore fragilità sociale, tanto da essere candidata al bando nazionale per trasformare uno spazio segnato in passato da episodi di degrado in un presidio di legalità e aggregazione.
Trapani è stata selezionata tra i Comuni finanziati, ottenendo un contributo di 200 mila euro per realizzare il nuovo playground.
"Sport Illumina" è un'iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per lo Sport, e realizzata da Sport e Salute.
Il programma punta a creare in tutta Italia spazi modulari, gratuiti, inclusivi e riconoscibili, concepiti non solo come impianti sportivi ma come vere e proprie piazze di comunità. L'idea è che lo sport possa diventare un linguaggio comune capace di favorire inclusione, crescita e partecipazione, riportando lo spazio pubblico al centro della vita sociale.
L'inaugurazione del 4 agosto rappresenta quindi l'inizio di un percorso più che un punto di arrivo.
La vera sfida, infatti, sarà fare in modo che quello spazio venga vissuto, rispettato e custodito ogni giorno dagli stessi cittadini.
Perché un playground può essere costruito in pochi mesi, ma una comunità si costruisce soltanto se quello spazio diventa davvero parte della vita del quartiere.
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