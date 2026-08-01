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Cittadinanza
01/08/2026 07:34:00

Caro vita, sanità e crisi idrica: oggi il Movimento Log-In in piazza a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-08-2026/1785562527-0-caro-vita-sanita-e-crisi-idrica-oggi-il-movimento-log-in-in-piazza-a-marsala.jpg

Fare la spesa, mettere benzina, curarsi o avere semplicemente l’acqua nei rubinetti. Diritti e necessità quotidiane che, per un numero crescente di famiglie, stanno diventando quasi beni di lusso. Parte da qui la mobilitazione del Movimento Log-In, che oggi, sabato 1 agosto, porterà anche a Marsala la campagna nazionale “Non Me Lo Posso Permettere”.

L’appuntamento è alle ore 18 a Porta Mazara, dove sarà allestito un tavolo aperto alla cittadinanza per raccogliere testimonianze, proposte e segnalazioni.

 

Una campagna contro il caro vita

 

Al centro dell’iniziativa ci sarà soprattutto l’aumento del costo della vita: dai generi alimentari ai carburanti, passando per gli affitti e per le spese necessarie ad accedere ai servizi essenziali.

Secondo il Movimento Log-In, la perdita del potere d’acquisto sta colpendo in maniera sempre più pesante famiglie, lavoratori e giovani. Una situazione che avrebbe conseguenze anche sull’economia locale, con numerosi negozi di vicinato costretti a chiudere e sempre più ragazzi che scelgono di lasciare la Sicilia.

«Vogliamo dare voce a chi subisce quotidianamente il peso dei rincari, della perdita del potere d’acquisto e di un’emigrazione che continua a svuotare la nostra terra», spiegano gli organizzatori.

 

Il nodo della sanità pubblica

 

Durante l’incontro si parlerà anche delle condizioni della sanità nel territorio trapanese.

Il Movimento denuncia una sanità pubblica «ridotta all’osso», con una disponibilità insufficiente di posti letto, servizi carenti e pazienti spesso costretti a rivolgersi a strutture fuori provincia o fuori regione.

I famosi “viaggi della speranza”, insomma, che continuano a pesare non soltanto sulla salute delle persone, ma anche sui bilanci delle famiglie.

 

L’emergenza idrica a Marsala

 

Altro tema inevitabile sarà quello dell’acqua. Il Movimento Log-In richiama l’attenzione sulle frequenti interruzioni della distribuzione idrica che interessano il centro urbano e numerose contrade marsalesi.

Nel comunicato viene indicata una dispersione nelle condotte compresa tra il 45 e il 50 per cento. Un dato citato dal Movimento per denunciare le condizioni della rete e i disagi affrontati periodicamente dai cittadini, soprattutto durante i mesi estivi.

Rubinetti a secco, autobotti, serbatoi da riempire e continue comunicazioni di guasti: a Marsala l’acqua resta un’emergenza antica, ma ancora molto attuale.

 

Il confronto a Porta Mazara

 

L’iniziativa di oggi vuole essere anche un tentativo di ricostruire spazi di ascolto e partecipazione.

«Non è più il tempo di subire passivamente – sostiene il Movimento Log-In – vogliamo costruire insieme un’alternativa reale».

L’appuntamento è dunque per oggi, sabato 1 agosto, alle 18, a Porta Mazara. Al tavolo potranno partecipare cittadini, associazioni e rappresentanti delle realtà sociali del territorio.









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