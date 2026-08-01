Calici di Stelle, Donnafugata rinnova l'appuntamento: arte, vino e racconti sotto il cielo

01/08/2026 10:22:00

Vino, arte e convivialità si incontrano sotto le stelle. È questo il filo conduttore dell'edizione 2026 di Calici di Stelle, l'appuntamento del Movimento Turismo del Vino che lunedì 10 agosto farà tappa nella Tenuta Donnafugata di Contessa Entellina con un format completamente rinnovato.

Il tema scelto quest'anno è "Le storie che ci uniscono", un percorso pensato per raccontare il vino come occasione di incontro e condivisione, intrecciando degustazioni, installazioni artistiche e momenti di partecipazione del pubblico.

Oltre 180 opere per raccontare il valore dell'incontro

A caratterizzare questa edizione sarà la Open Call lanciata da Donnafugata, che ha raccolto oltre 180 opere tra fotografie, video, illustrazioni, poster e poesie realizzate da giovani artisti. Le opere selezionate accompagneranno i visitatori lungo il percorso della serata, offrendo interpretazioni diverse del tema della convivialità.

«Con Le storie che ci uniscono abbiamo voluto coinvolgere giovani artisti per dare forma alla convivialità, all'incontro e alle relazioni», spiega José Rallo. «Le opere ci aiuteranno ad ampliare lo sguardo oltre il vino e a ricordarci che le esperienze più autentiche sono quelle che continuano a vivere quando vengono condivise».

Passeggiata nel vigneto, videomapping e degustazioni

L'evento si svolgerà dalle 21.30 all'1.00. Il programma prevede una passeggiata tra i vigneti illuminati dal cielo estivo, il videomapping, la degustazione di una selezione di etichette Donnafugata e un percorso nel giardino della tenuta dedicato al dialogo tra vino e arte.

Gli ospiti saranno inoltre invitati a lasciare un pensiero ispirato al tema della serata, contribuendo alla realizzazione di un racconto collettivo dell'esperienza. La conclusione sarà affidata a un DJ set.

Un viaggio tra tutte le tenute Donnafugata

La degustazione sarà un itinerario attraverso i territori in cui opera Donnafugata: Contessa Entellina, Pantelleria, Etna e Vittoria.

«Abbiamo costruito un percorso che racconta Donnafugata attraverso tutte le sue tenute – sottolinea Antonio Rallo –. A rendere ancora più speciale l'esperienza saranno alcune selezionate annate della nostra riserva storica, che permetteranno di apprezzare la longevità di vini come Mille e una Notte e Ben Ryé.»

Anche Marsala protagonista ad agosto

L'iniziativa si inserisce nel calendario estivo "Donnafugata sotto le stelle", che prevede altri appuntamenti nelle cantine dell'azienda: il 4 agosto a Vittoria, il 12 agosto a Randazzo, sull'Etna, e il 16 agosto a Marsala, con visite, degustazioni e momenti dedicati alla scoperta dei diversi territori vitivinicoli dell'azienda.



