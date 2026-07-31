Marsala Volley: l'esordio in A2 sarà una trasferta contro Costa Volpino 

31/07/2026 07:00:00

Con la pubblicazione ufficiale dei calendari della Serie A2 Fineco, la Lega Volley Femminile ha svelato il quadro completo del nuovo campionato cadetto, che per la prima volta nella sua storia andrà in scena con la formula del girone unico. Una riforma strutturale che promette spettacolo, equilibrio ed un tasso tecnico elevatissimo lungo tutta la penisola.

Il torneo a 17 squadre si svilupperà attraverso un calendario arricchito da un turno di riposo per girone. Il cammino delle 34 battaglie prenderà ufficialmente il via nel fine settimana del 3-4 ottobre, mentre il sipario sulla Regular Season calerà nel weekend del 10-11 aprile. La marcia non conoscerà soste prolungate, fatta eccezione per la classica pausa natalizia prevista tra il 27 dicembre ed il 6 gennaio. Saranno invece sei i turni infrasettimanali programmati per smaltire il fitto calendario (14/10, 18/11, 16/12, 20/01, 03/02 e 03/03).

Al termine della stagione regolare, la regina del torneo festeggerà la promozione diretta in Serie A1. Le formazioni classificate dal secondo al nono posto si contenderanno invece il secondo pass per la massima serie attraverso i Playoff (quarti, semifinali e finali), strutturati con la formula di andata, ritorno ed eventuale Golden Set. Per quanto riguarda la lotta salvezza, nelle more del posizionamento del Club Italia, scenderanno le ultime quattro (dalla 14^ alla 17^) e la 13^ affronterà un Play-Out con l’esclusa della Pool Promozione A3. Spazio infine alla Coppa Italia Frecciarossa A2, a cui accederanno le prime quattro forze al giro di boa del girone d'andata. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su DAZN e sulle piattaforme social ufficiali.

I riflettori in casa Sigel Seap Marsala Volley sono già puntati sulla prima palla a due. Le lilibetane debutteranno lontano dalle mura amiche, attese nella prima giornata dall'insidiosa trasferta sul campo del Costa Volpino. Il battesimo casalingo del Pala San Carlo è fissato invece per la seconda giornata, quando a Capo Boeo farà tappa la corazzata Futura Giovani Busto Arsizio.

In foto di copertina la confermata centrale Giulia Caserta.







