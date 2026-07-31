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Cultura

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31/07/2026 17:59:00

Torretta Granitola, tre sere di cabaret e musica con il Summer Fest 2026

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Dal 3 al 5 agosto Torretta Granitola ospita il Summer Fest 2026, la rassegna organizzata dall’Associazione Teatro Studio Mazarine.

Sul palco si alterneranno I 4 Gusti, I Dioscuri e Radio Time 90. A condurre l’intero programma sarà Vittoria Abbenante. Nel corso della manifestazione verrà inoltre consegnato il Premio “Il Faro”.

Si comincia con I 4 Gusti

L’apertura è in programma lunedì 3 agosto con “Cabaret Siciliano”, lo spettacolo de I 4 Gusti.

Il gruppo porterà a Torretta Granitola una serata costruita sulla comicità e sui caratteri della tradizione siciliana.

Il concerto de I Dioscuri

Martedì 4 agosto il Summer Fest proseguirà con la musica dal vivo de I Dioscuri.

La seconda serata cambierà dunque registro, passando dal cabaret al concerto, sempre nella cornice della località balneare campobellese.

La chiusura con Radio Time 90

Mercoledì 5 agosto toccherà a Radio Time 90, il party dedicato ai brani che hanno segnato gli anni Novanta.

Una chiusura affidata alla nostalgia musicale, quella che trasforma una canzone ascoltata per caso in un improvviso controllo della carta d’identità.

Il Premio “Il Faro”

Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà la consegna del Premio “Il Faro”.

Il riconoscimento nasce per valorizzare le personalità che, attraverso il talento, l’impegno e le capacità artistiche, hanno contribuito alla crescita e alla promozione del territorio. 

Tre serate a ingresso gratuito

Il Summer Fest 2026 è promosso dall’Associazione Teatro Studio Mazarine con il patrocinio del Comune di Campobello di Mazara, del Libero Consorzio comunale di Trapani e dell’Assemblea regionale siciliana.









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