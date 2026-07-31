Ninny Stella trionfa al Festival del Ciclismo - La Star Cycling Lab ospita il Trofeo dei Fenici

31/07/2026 14:30:00

È un momento d'oro per la Star Cycling Lab, protagonista assoluta in queste settimane di un calendario ciclistico denso di emozioni, successi e un'impeccabile macchina organizzativa. Dalle manifestazioni dedicate alle giovani promesse fino alle competizioni Master, la squadra sta dimostrando non solo un altissimo livello tecnico in gara, ma anche una straordinaria capacità di promuovere i valori del ciclismo sul territorio siciliano. Nelle scorse settimane, la città di Avola si è trasformata nella capitale del ciclismo giovanile grazie a due manifestazioni sapientemente orchestrate da Dario Sessa, rivelatosi un padrone di casa e un organizzatore impeccabile. Il sipario si è alzato con il Trofeo dell'Aquilone, gara su strada che ha visto ai nastri di partenza oltre 120 partecipanti. L'entusiasmo è poi proseguito con il Trofeo Sentiero della Gentilezza, una vibrante gara di short track in mountain bike che ha coinvolto più di 30 atleti. In totale, 150 bambini felici e in sella alle loro biciclette hanno colorato le strade e i sentieri di Avola. Un successo su tutta la linea, impreziosito dalle prestazioni dei giovanissimi talenti della Star Cycling Lab, che hanno letteralmente dominato, riempiendo i podi di ogni categoria e confermando l'eccellenza del vivaio del team.

Il grande momento di forma della squadra ha trovato ulteriore conferma lo scorso fine settimana durante il Festival del Ciclismo, evento in cui la Star Cycling Lab ha schierato i propri atleti in tutte le categorie: dai giovanissimi Elia Stella e Sebastiano Nanè, passando per Esordienti, Allievi e Juniores, fino ad arrivare ai Master. Il team ha onorato al meglio la grande organizzazione agrigentina, regalando spettacolo e prestazioni di spessore. Spiccano, nelle rispettive batterie, gli ottimi piazzamenti di Francesco Stabile, che ha conquistato un sudato 4° posto, e di Tancredi Stella, che è salito sul 3° gradino del podio. Ma il vero clou dell'intero weekend agonistico è stata la prestazione magistrale di Ninni Stella. L'atleta ha centrato una straordinaria vittoria assoluta, incoronata dalla conquista dell'ambita maglia di Campione Regionale. Una gara corsa con intelligenza tattica e potenza esplosiva: i 16,5 km del tracciato sono stati divorati in soli 23'30", registrando una media oraria impressionante di 41,5 km/h. Un trionfo che testimonia dedizione, preparazione metodica e puro talento.

Non c'è tempo per riposare sugli allori. I riflettori si spostano ora su Marsala, diventata ormai il cuore pulsante e la casa operativa del team, dove è in fermento la macchina organizzativa per il prossimo weekend. Sotto l'attenta guida del Presidente Francesco Stella, l'intera dirigenza e lo staff della Star Cycling Lab stanno lavorando senza sosta per l'organizzazione del Trofeo dei Fenici. La competizione, valevole come gara regionale, vedrà sfidarsi le categorie Master e Agonisti. Si preannuncia un fine settimana di altissimo livello sportivo, dove la squadra sarà chiamata ancora una volta a essere protagonista, sia dietro le quinte che con il numero spillato sulla schiena, pronta a onorare il ciclismo sulle strade di casa.





